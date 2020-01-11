Відповідна заява розміщена на їхньому сайті.
В організації закликали продовжити розслідування і бути більш прозорими.
“Після невдалого розслідування тривалістю три з половиною роки, минулого місяця поліція оголосила, що заарештувала п’ятьох підозрюваних, всіх ветеранів війни на сході Донбасу, за вбивство Шеремета, журналіста інтернет-видання “Українська правда”, який був убитий в Києві 20 липня 2016 року бомбою, закладеною під його автомобіль”, – зазначено в заяві.
“Репортери без кордонів” зазначили, що справа заснована на чотирьох експертних висновках, і прокуратура відмовляється надати всі наявні у неї докази.
В організації зазначили, що українські журналісти надали доказів невідповідності фактів і доказів, які раніше показало слідство. Зокрема, це дані щодо зросту людини на відео, і зросту підозрюваного Андрія Антоненка.
“Необхідно знати правду про вбивство Павла Шеремета, особливо в зв’язку з тим, що в 2019 році в Україні було вбито ще одного журналіста. Ми закликаємо до більшої прозорості з боку української влади в цьому розслідуванні, яке дає можливість дійсно почати боротьбу з безкарністю, і в якому повинні бути встановлені і притягнуті до суду не тільки винні, але і замовники”, – заявила Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Східній Європі і Центральній Азії.
Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.