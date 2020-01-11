Організація "Репортери без кордонів" (RSF) висловила стурбованість невідповідністю доказів в заявах української влади в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідна заява розміщена на їхньому сайті.

В організації закликали продовжити розслідування і бути більш прозорими.

“Після невдалого розслідування тривалістю три з половиною роки, минулого місяця поліція оголосила, що заарештувала п’ятьох підозрюваних, всіх ветеранів війни на сході Донбасу, за вбивство Шеремета, журналіста інтернет-видання “Українська правда”, який був убитий в Києві 20 липня 2016 року бомбою, закладеною під його автомобіль”, – зазначено в заяві.

“Репортери без кордонів” зазначили, що справа заснована на чотирьох експертних висновках, і прокуратура відмовляється надати всі наявні у неї докази.

В організації зазначили, що українські журналісти надали доказів невідповідності фактів і доказів, які раніше показало слідство. Зокрема, це дані щодо зросту людини на відео, і зросту підозрюваного Андрія Антоненка.

“Необхідно знати правду про вбивство Павла Шеремета, особливо в зв’язку з тим, що в 2019 році в Україні було вбито ще одного журналіста. Ми закликаємо до більшої прозорості з боку української влади в цьому розслідуванні, яке дає можливість дійсно почати боротьбу з безкарністю, і в якому повинні бути встановлені і притягнуті до суду не тільки винні, але і замовники”, – заявила Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Східній Європі і Центральній Азії.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.