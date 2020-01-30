Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) вважає, що запропонований Кабінетом Міністрів України законопроєкт про дезінформацію може "загрожувати свободі преси".

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті організації. Текст заяви також опублікував Інститут масової інформації (ІМІ).

Йдеться про законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації”.

У RSF нагадують, що законопроєкт вже спровокував “шквал критики”, а представники ЗМІ закликали від нього відмовитися і “повернутися до стадії розробки”.

“Проблема дезінформації впливає на якість інформації в Україні, тому “Репортери” усвідомлюють необхідність регулювання інформаційно-комунікаційного простору для забезпечення доступу кожного громадянина до незалежної та достовірної інформації. Однак у своєму нинішньому вигляді законопроєкт може виявитися неефективним або навіть контрпродуктивним, потенційно серйозно зазіхати на свободу думки та висловлювання і становити загрозу для свободи преси“, – наголошується в заяві.

У зв’язку з цим в RSF дали низку рекомендацій, спрямованих на видозміну і вдосконалення закону:

1. Законопроєкт вводить кримінальну відповідальність за поширення дезінформації. “Репортери без кордонів” стурбовані використанням терміна “дезінформація”, який може “викликати надмірний тиск на журналістів і порушувати їхнє право на свободу слова”.

У зв’язку з цим в RSF рекомендують “звузити сферу дії законопроєкту таким чином, щоб юридична відповідальність могла застосовуватися тільки в разі доведення в суді, що інформація була навмисне сфабрикована, що вона мала на меті ввести в оману або маніпулювати громадською думкою і що вона була масово розповсюджена саме з цією метою”.

Також рекомендується видалити згадки про позбавлення волі за правопорушення, що стосуються дезінформації.

2. У законопроєкті прописано, що “розповсюджувачам інформації” (користувачам соціальних мереж) дозволено публікувати тільки достовірну інформацію. “Репортери без кордонів” відзначають, що таке зобов’язання “дозволяє притягнути до суду і покарати будь-кого, хто просто ділиться контентом, який влада розцінює як дезінформацію”.

“Зобов’язання поширювати достовірну інформацію та перевіряти правдивість інформації належать до відповідальності журналістів і не є юридичною відповідальністю громадян. Ніхто не може відповідати за законом через ненавмисне поширення фейку, неточної або неправдивої інформації. “Репортери” закликають українську владу видалити категорію “поширювач інформації”, – йдеться в заяві.

3. В законопроєкті передбачена поява “нового органу” – уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на повідомлення про поширення контенту з ознаками дезінформації і вживатиме заходів для його видалення. “Репортери без кордонів” висловили стурбованість відсутністю інформації про роль і повноваження даного суб’єкта.

“Цей орган матиме повноваження оцінювати правдивість контенту. У нинішньому вигляді законопроєкт надає владі надмірні повноваження… “Репортери без кордонів” закликають українську владу запропонувати додаткові заходи, щоб унеможливити зазіхання на свободу слова та поглядів з боку цього органу. Лише суддя повинен мати можливість ухвалювати рішення, що обмежують право на свободу слова та інформацію”, – наголошується в заяві.

4. На думку RSF, замість того, щоб давати одному органу повноваження приймати рішення щодо будь-якого контенту, закон повинен зобов’язати медійні платформи, які займаються агрегацією і сортуванням інформації, “активно боротися проти мови ненависті, а також проти свідомо маніпулятивного контенту”.

5. Більшої ясності, на думку RSF, потребує і пункт про створення “Асоціації професійних журналістів України”, яка “повинна бути незалежною”, але при цьому буде формуватися державою. Тільки журналісти, які є членами цієї асоціації, матимуть статус “професійних журналістів”, всі інші будуть вважатися просто “журналістами”.

“Цей законопроєкт запроваджує можливість обмеження права реалізувати свободу на інформування через введення дуже жорстких критеріїв отримання прес-карти. “Репортери без кордонів” закликають українську владу переглянути це положення та краще підтримувати механізми саморегуляції”, – наголошується в заяві.

6. Ще одним положенням законопроєкту, яке розкритикували “Репортери без кордонів”, є ідея введення “індексу довіри” для ЗМІ. Він буде присвоюватися відповідно до критеріїв, які визначить державний уповноважений.

“Репортери” висловлюють стурбованість, що такий індекс може призвести… до певних форм цензури та свавільної дискримінації. Замість створювати класифікацію медіа, “Репортери” рекомендують українській владі просувати механізми саморегулювання, які сприяють дотриманню професійних норм та етики”, – зазначено в заяві.