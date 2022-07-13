Гомельський обласний суд (Білорусь) засудив журналістку видання "Белсат" Катерина Андреєву до 8 років колонії за ч. 1 ст. 356 КК РБ - державна зрада.

Про це повідомили у Telegram-каналі білоруського видання Белсат.

Розгляд справи у суді тривав понад тиждень. Загалом було три засідання – 4 липня, 6 липня та сьогодні, 13 липня. На останньому засіданні суд виніс вирок журналістці – 8 років колонії. Судові засідання проводились у закритому режимі.

Варто зауважити, що Катерина Андреєва раніше вже отримала вирок в іншій кримінальній справі. У листопаді 2020 року її та іншу журналістку, Дар’ю Чульцову, затримали за ведення прямої трансляції мирної акції у пам’ять про Романа Бондаренка*.

Вже у лютому 2021 року Андреєву та Чульцову засудили до двох років за ґратами.

Андреєва повинна була вийти на волю 5 вересня 2022 року, однак у лютому 2022 року проти журналістки порушили ще одну кримінальну справу, за статтею “державна зрада”.

Своє покарання внаслідок першого вироку журналістка відбувала у виправній колонії №4 у Гомелі. Проте вже 10 лютого 2022 року її етапували до гомельського СІЗО.

Протягом 55 днів після етапування було невідомо, у межах якої справи та в якому статусі утримують Катерину Андреєву.

Лише 7 квітня рідним журналістки повідомили, що Катерину звинувачують у державній зраді. Водночас як саме журналістка “зрадила державу” – невідомо.

*Роман Бондаренко – білоруський активіст, якого силовики режиму Лукашенка побили до смерті.

11 листопада 2020 року, близько 22:00, на “Площу Змін” у Мінську приїхали шестеро чоловіків та три жінки у спецодязі та в масках, які почали зрізати червоні і білі стрічки, які розвісили місцеві мешканці.

Про це в одному з чатів дізнався Роман Бондаренко. Він вийшов на площу та почав спостерігати за діями згаданих осіб. Коли ці особи почали сперечатись між собою, він зробив їм зауваження.

Після цього, за словами свідків, один з чоловіків почав проявляти агресію до Романа. Зокрема, він штовхнув його так, що Роман вдарився головою до дитячої гірки та упав на землю.

Далі невідомий притиснув Романа до землі та почав бити його кулаком, викрикуючи “Лежати!”. Це навело свідків на думку, що невідомим чоловіком міг бути працівник правоохоронних органів.

Опісля невідомий відійшов від Романа, однак замість нього Романа почали бити троє інших чоловіків. Далі вони підняли Романа, який все ще чинив спротив, та о 22:15 заштовхали у мікроавтобус. Романа відвезли до Центрального відділу міліції.

Вже о 00:05 12 листопада Романа у важкому стані доставили до лікарні, де він впав у кому. У нього діагностували великий набряк мозку, закриту черепно-мозкову травму, чисельні гематоми, рани, забої. Декілька годин лікарі проводили Роману трепанацію черепа, однак 12 листопада, не приходячи до тями, 31-річний Роман помер.

ДОВІДКА: масштабні мітинги у Білорусі почались у серпні 2020 року одразу після проведення виборів президента (вони відбулись 9 серпня 2020 року).

Тоді, за підсумками голосування, у першому турі переміг чинний та незмінний президент РБ Олександр Лукашенко. Головною та єдиною його конкуренткою стала Світлана Тихановська.

Проте не всі мешканці Білорусі повірили оголошеним результатам виборів, тому почали виходити на мітинги у своїх містах. Люди вимагали перевиборів та чесного підрахунку голосів.

На мітингах все частіше виникали сутички з правоохоронцями, які намагались силою розігнати людей. Силовики застосовували проти мирних людей озброєння, тому не обійшлось без жертв. Багатьох учасників протестів затримували та засуджували.

Опонентці Лукашенка Світлані Тихановській довелося виїхати з Білорусі до Європи, де вона перебуває і досі.

Попри те, що мітинги у Білорусі давно завершились, тамтешні правоохоронці і досі проводять затримання та засуджують осіб, які були учасниками мітингів.