Успішні дії Збройних сил України у Харківській області можуть підірвати довіру громадян Росії та еліти стосовно президента РФ Володимира Путіна. Відступ армії підриває його імідж.

Про це повідомило The New York Times.

Російські війська відступали протягом неділі, 11 вересня, зі своїх позицій на північному сході України. Окупанти утримували їх протягом кількох місяців. Утім у Росії відступ назвали “ретельно спланованою операцією з перегрупування”. У такий спосіб кремлівські пропагандисти вихваляли нібито героїзм і професіоналізм російських військ.

Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов заявив, що легітимність президента РФ полягає у силі, котра є його єдиним джерелом для утримування влади. За його словами, “коли з’ясується, що він не має сил, його легітимність почне падати до нуля”.

Видання стверджує, що події на полі бою показали, що з’явилося більше ознак розладу всередині російського правлячого класу. Рамзан Кадиров звинуватив російських військових, що вони скоїли багато помилок. Зокрема він висловився, що громадськості не змогли пояснити відступ.

Аналітики вважають, що політика вводити в оману власний народ наздоганяє Путіна. Відступ армії суперечить з наративами, які формувала пропаганда роками, що “російська армія непереможна, Україна пронизана корупцією та боягузтвом, а Путін – блискучий геополітичний стратег”.

Прихильники російського вторгнення поки направили свій гнів на чиновників та військове керівництво. Проте ранні ознаки показують, що контрнаступ у Харківській області може зашкодити популярності Путіна.

Російський політолог Тетяна Станова вважає, що рішення уряду РФ применшити інтенсивність та масштаби війни створило паралельні світи. З одного боку посеред Європи відбувається найбільша за останні покоління наземна війна, поки у РФ триває “звичайне московське життя”

Нині стає дедалі важче приховувати, що так звана “спеціальна військова операція” йде не за планом. У Кремлі очікували швидку перемогу, а сама війна не повинна була впливати на повсякденне життя більшості росіян. Загалом уряд РФ будував політику “на тому, що поразок бути не може”.

Аббас Галлямов додав, що російсько-українська війна може призвести до того, що російська еліта буде наполягати на призначенні наступника Путіна. За його словами, якщо ЗСУ “продовжать знищувати російську армію так само активно, як зараз, то все це ще може прискоритися”. Репутація Путіна залежить від того, як події на фронті розгортатимуться далі.