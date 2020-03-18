Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат України від партії “Європейська солідарність” Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Ще вчора “Європейська Солідарність” звернулася до керівництва виконавчої влади переглянути рішення про закриття метрополітену і замість цього забезпечити умови для мінімізації зараження населення в цьому виді транспорту”, – написала Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп зазначила, що сьогодні вже утворилися довгі черги на зупинках інших видів транспорту. При тому, що збільшення кількості автобусів на маршрутах не спостерігається.

“Таке враження, що все робиться з точністю до навпаки — щоб забезпечити ураження вірусом наших людей якомога ширше. Непродумані, непідготовлені рішення любителів при владі”, – уклала вона.