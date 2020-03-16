Комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля прийняла рішення закрити метрополітени по всій країні.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Як повідомлялося раніше, сьогодні напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав уряд посилити карантин в країні. Зокрема, йдеться про заборону залізничних, авіа-, автобусних пасажирських перевезень між містами та областями, а також зупинку роботи метрополітенів.

За інформацією Гончаренко, урядова комісія вже прийняла відповідне рішення.

“Комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єра прийняла рішення про закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі на впродовж 17 березня”, — повідомив він.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.