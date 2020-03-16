Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.
Як повідомлялося раніше, сьогодні напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав уряд посилити карантин в країні. Зокрема, йдеться про заборону залізничних, авіа-, автобусних пасажирських перевезень між містами та областями, а також зупинку роботи метрополітенів.
За інформацією Гончаренко, урядова комісія вже прийняла відповідне рішення.
“Комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єра прийняла рішення про закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі на впродовж 17 березня”, — повідомив він.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.