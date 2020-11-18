Пандемія COVID-19 нікуди не зникла. Захист себе і своїх близьких як і раніше залишається головним пріоритетом.

Наша компанія СПЕЦПРОМ-КР виробляє, постачає спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту та розповість, чому респіратори, які вже багато років використовуються в цехах, фабриках, на виробництві і служать захистом органів дихання від пилу, дрібних частинок, аерозолів, надійніше медичних і тканинних масок.

Як захищає респіратор?

Респіратори повністю складаються з декількох шарів фільтруючого матеріалу і можуть додатково включати в себе клапан видиху. У респіраторі, як і в масці захисним елементом виступає сама тканина. Однак в респіраторі вона має електростатичний заряд. Це гарантує, що дрібні частинки, які можуть фізично проникнути через фільтр, прилипають до матеріалу.

Коли інфікована людина кашляє, чхає, вона може відправити в повітря потік крихітних крапельок, відомих як аерозолі. Саме вони і можуть містити в собі частинки вірусу.

Медичні маски розроблені таким чином, щоб сидіти вільно. Це дозволяє деякій кількості повітря проходити в обхід маски в зону дихання, а не через фільтр маски. Респіратор ж забезпечує проходження повітря, в той час як частки затримуються матеріалом.

Носіння респіратора

Зазвичай рекомендується, щоб час носіння респіратора не перевищував більше 60 хвилин за один раз без перерви. Залежно від умов навколишнього середовища і тривалості використання термін служби складає близько 3 місяців.

Медична маска служить до 2-3 годин і її необхідно змінювати в залежності від намокання при кашлі або чханні.

Завдяки кріпленню респіратора гумками на потилиці і шиї він не робить такого тиску на вуха, як маска.

Як вибрати респіратор?

Респіратори розрізняють за трьома класами захисту, які характеризують кількість відфільтрованих частинок. FFP1 фільтрує не менше 80 % часток аерозолів, тоді як FFP2 – 95 %, а FFP3 – 99 %. Чим більше частинок необхідно відфільтрувати, тим більше шарів фільтруючого матеріалу. Отже, респіратори з більш високим класом захисту товщі, а це означає, що опір вище.

Якщо ви користувалися респіратором раніше і відчували дискомфорт при диханні, рекомендуємо звернути увагу на респіратори з клапаном видиху. Їх ступінь захисту така ж, але дихати значно простіше за рахунок виведення повітря і вологи з під респіратора.

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