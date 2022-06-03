Про це повідомила урядова організація Study in Ukraine.
На одній із марок, яку розбили на 4 частини, крупним планом зображено російський військовий корабель, що горить. Також на ній міститься український ракетний комплекс “Нептун” та прикордонник з острова Зміїний.
Іншу марку було присвячено президенту України Володимиру Зеленському. Також випущені марки із зображенням українських героїв — льотчиків Військово-Повітряних Сил України Степана Тарабалки та Олександра Оксанченка.
Слід зазначити, що у світі понад 10 країн випустили марки, присвячені Україні. Серед таких країн — ЦАР, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Люксембург, Хорватія, Канада, Австрія. Зокрема, у Сьєрра-Леоне марок, присвячених Україні створили 19 різновидів.
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