Про це повідомляє Reuters.

Лідери республіканців в Конгресі сказали Байдену, що проти підвищення податків.

Лідер сенаторів-республіканців Мітч Макконел та лідер республіканців в Палаті представників Кевін Маккарті сказали, що готові співпрацювати з президентом щодо модернізації інфраструктури, однак вважають, що гроші на реалізацію президентської ініціативи треба шукати деінде. До цього Байден казав, що потрібно підвищити податки для багатих американців, а також – для великих корпорацій, аби отримати фінансування інфраструктурного плану.

“Ви не знайдете республіканців, які погодяться на підвищення податків”, – сказав президенту Маккарті. Він додав, що для його однопартійців підвищення податків з “червона лінія”.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі нагадала, що йдеться про підвищення податків тільки для американців, річний дохід яких перевищує 400 тисяч доларів на рік.

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Однак Байден не відступає. Він заявив, що має компромісне рішення та скоро зробить республіканцям таку пропозицію.

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До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться платити податок на прибуток в розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.

  • В адміністрації президента США Джо Байдена оприлюднили план щодо податкової реформи. Один з пунктів – перегляд корпоративного податкового кодексу. Збільшивши податки для корпоративних клієнтів адміністрація планує залучити близько 2,5 трильйона доларів за 15 років.