Про це свідчить інформація на сайті Дослідницького центру П’ю (Pew Research Center).

Так, дослідники в жовтні і листопаді 2019 року опитали 12 043 дорослих американців на предмет їх довіри до 30 джерел новин.

З’ясувалося, що майже половині (13) з 30 зазначених джерел довіряють щонайменше 33 % демократів, а шести з них – 50 %. Серед демократів і їх прихильників перше місце займає CNN, якому довіряють дві третини (67 %). Далі йдуть три комерційні мовні мережі: NBC News (61 %), ABC News (60 %) і CBS News (59 %).

Також щонайменше 50 % демократів довіряють громадському телеканалу PBS (56 %) і The New York Times (53 %). Потім йде британська телерадіокомпанія BBC (48 %), кабельний канал MSNBC (48 %) і The Washington Post (47 %). Громадському радіомовлення NPR і журналу Time довіряють 46 % демократів.

Водночас, 65 % республіканців і їхніх прихильників довіряють Fox News в якості джерела. Єдиним іншим джерелом, якому довіряють близько третини республіканців, є ABC (33 %), за ним слідують слідують CBS, NBC і радіошоу Шона Хенніті (по 30 %). The New York Times довіряють лише 15 % республіканців, а The Washington Post 13 %.