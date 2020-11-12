Сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс заявив, що колеги-республіканці просять через нього привітати обраного президента Джо Байдена з перемогою на виборах, тому що вони не можуть зробити це публічно.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Поки президент Дональд Трамп заявляє без доказів, що вибори були сфальсифіковані, і що його шанси на другий термін були вкрадені, союзники Республіканської партії неохоче визнають Байдена в ролі президент.

На думку Кунса, республіканським лідерам варто встати і сказати: “Ми повинні прийняти результати цих виборів”.

“Вони телефонують мені, щоб сказати: “Передайте, будь ласка, мої добрі побажання обраному президенту, бо я поки не можу сказати це публічно. Моя робота полягає в тому, щоб продовжувати особисто закликати їх робити правильні речі. І допомогти президенту прийняти реальність і допомогти республіканцям виступити публічно”, – заявив демократ, при цьому не називаючи імен республіканців.

Голова Управління загальних служб (GSA) Емілі Мерфі не підписала ключовий документ, необхідний команді Байдена для офіційного початку процесу переходу, оскільки Трамп відмовляється визнати результати виборів. Представники Байдена не виключають подачі судового позову проти GSA, щоб перехідний процес все ж почався.