Представники та прихильники Республіканської партії США відмовляються визнавати перемогу Джо Байдена на президентських виборах в листопаді 2020 року. Це перешкоджає розвитку демократії в країні.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування Reuters / Ipsos, повідомляє американський телеканал CNN.

53% опитаних респондентів, які є прихильниками Республіканської партії, заявили, що “істинний президент США – Дональд Трамп”. Тільки 47% електорату Республіканської партії згодні з тим, що Джо Байден отримав перемогу на виборах та є легітимним американським лідером.

56% прихильників Республіканської партії кажуть, що результати голосування на президентських виборах – “результат незаконного голосування та масової фальсифікації результатів”. Тобто більшість республіканців вірить в те, що говорить їх лідер, Дональд Трамп. При цьому, жоден з фактів щодо ймовірної фальсифікації результатів виборів так і не було доведено.

6 з 10 республіканців “повністю” (39%) чи “частково” (22%) згодні з твердженням, що в Дональда Трампа “вкрали вибори”.

У виданні зазначили, що дані дослідження демонструють негативний вплив неправдивих заяв Трампа та його прихильників щодо того, що вибори нібито було сфальсифіковано, а перемогу “вкрадено”. Більшість електорату Республіканської партії вірить в такі заяви політичного лідера.

“Республіканська партія побудована на брехні. Ще гірше – більшість лідерів Республіканської партії знають, що Трамп говорить неправду і надто бояться сказати своїм виборцям правду… Таке боягузтво матиме наслідки не тільки для Республіканської партії, а й для країни в цілому”, – зазначили в матеріалі.

Опитування було проведено в період з 17 по 19 травня 2021 року. Вибірка – 2007 американців віком від 18 років. Серед опитаних – 904 прихильники Демократичної партії та 754 – Республіканської партії. 196 – незалежних.