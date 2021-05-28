Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Аби ухвалити законопроєкт, демократам потрібно було, як мінімум, десять голосів республіканців. Однак, ідею підтримали тільки шестеро політиків.

До цього представники Демократичної партії та кілька представників Республіканської партії закликали створити комісію. З розслідування інциденту, який відбувся в Капітолії 6 січня. Тоді прихильники 45-го президента США Дональда Трампа ввірвалися в Капітолій та закликали до насилля відносно законодавців, аби затримати офіційне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента.

Під час штурму Капітолія загинули п’ятеро осіб.

В п’ятницю, 28 травня, “за” законопроєкт проголосували 54 сенатори. 35 республіканців висловилися “проти”. Аби ухвалити законопроєкт, потрібно було 60 голосів “за”.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав з цього приводу:

“Всі ми знаємо, що тут (в Капітолії) відбулось. Сенатори-республіканці вирішили захищати Велику брехню, тому що бояться політичної шкоди у випадку, якщо щось не сподобається Дональду Трампу”.

Це перший випадок з початку року, коли республіканці скористатись філібастером (filibuster). Це бар’єр в 60 голосів, які потрібно набрати, аби законопроєкт пройшов через Сенат.

Аргументуючи позицію, лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконелл сказав, що така комісія просто дублювала б роботу, яку вже виконували інші комітети Конгресу. В рамках розслідування штурму Капітолія було заарештовано 440 осіб.

Також республіканці вважають, що якщо комісія, яку збираються створити, буде такою ж, як та, що розслідувала теракт 11 вересня 2001 року, то вона може бути необ’єктивною та базуватися тільки на заявах Дональда Трампа.

До цього рішення щодо створення комісії прийняла Палата представників. Рішення підтримали всі демократи та 35 республіканців.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.