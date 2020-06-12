Республіканська партія знайшла місце, де проведе багатотисячний з'їзд, за результатами якого оголосить Дональда Трампа кандидатом в президенти США.

Про це повідомляє AP.

Голова Республіканського національного комітету Ронна Макденіел заявила, що захід буде проходити на Меморіальної арені ветеранів VyStar в місті Джексонвілл (штат Флорида), яка вміщує 15 тисяч осіб.

Інформацію про дату заходу оголосять в найближчі тижні.

“Ми раді відсвяткувати цю знаменну подію в місті Джексонвіллі. Мало того, що Флорида займає особливе місце в серці президента Трампа, як його рідний штат, але це має вирішальне значення на шляху до перемоги в 2020 році”, – сказала Макденіел.

Для міста це означає колосальний дохід – понад 100 мільйонів доларів.

Мер Джексонвілла Ленні Каррі, прихильник Республіканської партії, написав, що його місто готове прийняти з’їзд і організує його навіть за 75 днів.

Варто нагадати, що вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.