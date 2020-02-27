Активісти Республіканської партії США допомагають Берні Сандерсу перемогти на праймеріз Демократичної партії, як самому простому конкуренту для Дональда Трампа.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

У матеріалі стверджується, що активісти Республіканської партії в Південній Кароліні переконують виборців підтримати кандидата Берні Сандерса на праймеріз Демократичної партії, які пройдуть в суботу.

“Берні – соціаліст і найбільш кричущий з усіх кандидатів. Він також найслабший проти Трампа”, – розповів журналістам один з організаторів втручання.

В той же час в передвиборчому штабі самого Сандерса не відповідали журналістам на запит про коментар.

У свою чергу голова Демократичної партії Треві Робертсон вважає нісенітницею такі спроби республіканців.

На думку голови партії, велика кількість первинних кандидатів на праймеріз політичної сили спостерігається не через ігри конкурентів, а тому що людям “набридла антихристиянська, аморальна людина, що зайняла Білий дім”.

В той же час відомо, що виборці в Південній Кароліні не реєструються по партіях і таким чином брати участь в голосуванні на праймеріз можуть шанувальники обох політичних сил. Тому і точно виміряти реальний вплив республіканців на голосування буде досить складно.

Повідомляється, що опитування, яке було опубліковане в понеділок, показало “достатньо” прихильників чинного президента Дональда Трампа, які планують голосувати на праймеріз Демократичної партії. Однак, їх “підтримка” розкидана по кільком кандидатам.