Про це повідомляє британське агентство Reuters.
У матеріалі стверджується, що активісти Республіканської партії в Південній Кароліні переконують виборців підтримати кандидата Берні Сандерса на праймеріз Демократичної партії, які пройдуть в суботу.
“Берні – соціаліст і найбільш кричущий з усіх кандидатів. Він також найслабший проти Трампа”, – розповів журналістам один з організаторів втручання.
В той же час в передвиборчому штабі самого Сандерса не відповідали журналістам на запит про коментар.
У свою чергу голова Демократичної партії Треві Робертсон вважає нісенітницею такі спроби республіканців.
На думку голови партії, велика кількість первинних кандидатів на праймеріз політичної сили спостерігається не через ігри конкурентів, а тому що людям “набридла антихристиянська, аморальна людина, що зайняла Білий дім”.
В той же час відомо, що виборці в Південній Кароліні не реєструються по партіях і таким чином брати участь в голосуванні на праймеріз можуть шанувальники обох політичних сил. Тому і точно виміряти реальний вплив республіканців на голосування буде досить складно.
Повідомляється, що опитування, яке було опубліковане в понеділок, показало “достатньо” прихильників чинного президента Дональда Трампа, які планують голосувати на праймеріз Демократичної партії. Однак, їх “підтримка” розкидана по кільком кандидатам.
- Як повідомлялося раніше, згідно з новим загальнонаціональним опитуванням, сенатор з Вермонту, демократичний соціаліст Берні Сандерс значно випереджає кандидатів у президенти від Демократичної партії.
- Демократи не підтримують обрання сенатора Вермонта Берні Сандерса кандидатом в президенти США від Демократичної партії.