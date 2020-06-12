Про це йдеться в доповіді “Зміцнення Америки і протидія глобальним загрозам”.

Відповідну доповідь було підготовлено ​​Республіканським дослідним комітетом (Republican Study Committee (RSC). Це закрите зібрання консервативних членів Республіканської партії США в Палаті представників, найбільша ідеологічна група в Конгресі поточного скликання. Пропозиції, оприлюднені в доповіді, носять рекомендаційний характер і не є законопроєктами.

Серед іншого, RSC пропонує Конгресу США ввести санкції проти “російських пропагандистських лідерів і тих, хто шкодить партнерам США у колишньому Радянському Союзі”.

“Санкції проти Росії мають бути поширені на лідерів її дезинформаційних кампаній. […] Заходи, запропоновані щодо Китаю, також можуть бути використані щодо російських пропагандистських лідерів і російських довірених осіб в інших країнах, що діють від імені [президента РФ Володимира] Путіна. […] Нинішні санкції неповною мірою спрямовані на іноземних приятелів Путіна, які підривають суверенітет колишніх радянських республік”, — вважають автори доповіді.

Так республіканці пропонують ввести санкції проти українського політика, кума президента РФ Володимира Путіна, голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука.

“Віктор Медведчук — проросійський олігарх і довірена особа в Україні, що використовував свою медіаімперію для активного сприяння зусиллям Росії щодо поширення шкідливої ​​дезінформації всередині країни”, — заявили автори доповіді, посилаючись на статтю аналітичної платформи VoxUkraine “Як Віктор Медведчук використовує свої кишенькові ЗМІ”.

Крім цього, пропонується ввести санкції щодо грузинського олігарха Бідзіна Іванішвілі, який “є близьким союзником Путіна та бере участь в дестабілізації Грузії від імені Росії”.

Також RSC пропонує доручити Державному департаменту підготувати доповідь про пов’язаних з Кремлем олігархів, які фінансують російську військову агресію.

“Такий звіт був би корисний Конгресу для визначення необхідності майбутніх санкцій і не дозволив би окремим особам та організаціям працювати з Кремлем”, — зазначили в доповіді.

Нагадаємо, напередодні “Схеми: корупція в деталях” з’ясували, що Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів “1+1” і “2+2”.

У 2019 колишній народний депутат України Тарас Козак (фракція “Опозиційний блок”), власник телеканалів “112 Україна” і NewsOne, став власником телеканалу ZIK та створив медіахолдинг “Новости”.

Козак є соратником глави політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука. Однак Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не змогла довести зв’язок кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука з покупкою телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK.