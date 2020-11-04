Про це повідомляє The New York Times.
Передвиборчу кампанію Грема називають найскладнішою в його кар’єрі.
Це місце в Сенаті було важливим, як для демократів, так і для республіканців, адже може забезпечити їм більшість.
На кампанію Гаррісона витратили мільйони доларів, тому республіканцям довелося допомагати своєму кандидатові, щоб він зміг утримати позиції.
Раніше Грем був головою судового комітету в Сенаті.
“Для тих, хто стежив за цією гонкою, я сподіваюся, що ви вловили повідомлення. Ось який результат: людям подобається те, що я роблю, і я буду продовжувати це робити”, – заявив Грем, оголосивши про свою перемогу.
65-річний Грем працює в Вашингтоні з 1990-х років. Тоді він вперше був обраний до Палати представників.
- Представницю від Демократичної партії США Александрію Окасіо-Кортес обрали членом Палати представників на другий термін від Нью-Йорка.