Представник Республіканської партії Ліндсі Грем, який конкурував з представником Демократичної партії Хайме Гаррісоном, все ж зберіг своє місце в Сенаті. Він відомий, як затятий прихильник санкцій відносно Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

Передвиборчу кампанію Грема називають найскладнішою в його кар’єрі.

Це місце в Сенаті було важливим, як для демократів, так і для республіканців, адже може забезпечити їм більшість.

На кампанію Гаррісона витратили мільйони доларів, тому республіканцям довелося допомагати своєму кандидатові, щоб він зміг утримати позиції.

Раніше Грем був головою судового комітету в Сенаті.

“Для тих, хто стежив за цією гонкою, я сподіваюся, що ви вловили повідомлення. Ось який результат: людям подобається те, що я роблю, і я буду продовжувати це робити”, – заявив Грем, оголосивши про свою перемогу.

65-річний Грем працює в Вашингтоні з 1990-х років. Тоді він вперше був обраний до Палати представників.