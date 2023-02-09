Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

Гетц представив резолюцію, яка закликає припинити військову та фінансову допомогу Україні. Яриш зауважив, що це сталося одразу після того, як Байден підтвердив у Конгресі, що США підтримуватимуть Україну скільки завгодно.

В проєкті резолюції уряд США закликають “припинити військову та фінансову допомогу Україні” а також просять “воюючі сторони досягнути мирної домовленості”.

“Ну резолюція це не законопроект, іншими словами це висловлення своєї позиції/заклик. Але мені цікаво, скільки конгресменів взагалі будуть готові за неї проголосувати, зважаючи на проукраїнську позицію більшості членів Палати представників з обох партій”, – зазначив журналіст.

Rep. @mattgaetz introduced a resolution that calls to end military and financial aid to #Ukraine. This comes right after @POTUS reaffirmed in Congress that the US will stand with Ukraine for as long as it takes. I wonder how many members would support Gaetz’s idea. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 9, 2023

Республіканець Гетц неодноразово критикував допомогу Києву. Спільно з іншими співавторами проєкту резолюції, зокрема представницею штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін (прихильниця Трампа), Томасом Массі (Кентуккі) та Баррі Мур (Алабама), минулого року він закликав посилити аудит коштів, що надаються на підтримку Україні.

Тоді Комітет із закордонних справ Палати представників США відхилив резолюцію Республіканської партії, щодо аудиту військової та економічної допомоги Сполучених Штатів для України.

Зауважимо, що підтримка України серед американців залишається стабільно високою. Відповідно до опитування Gallup, 65% американців продовжує підтримувати зусилля щодо звільнення усіх українських територій.