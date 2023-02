Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

Гетц представив резолюцію, яка закликає припинити військову та фінансову допомогу Україні. Яриш зауважив, що це сталося одразу після того, як Байден підтвердив у Конгресі, що США підтримуватимуть Україну скільки завгодно.

В проєкті резолюції уряд США закликають “припинити військову та фінансову допомогу Україні” а також просять “воюючі сторони досягнути мирної домовленості”.

