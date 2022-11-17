Після підрахунку голосів в останніх виборчих округах Республіканська партія здобула перемогу, набравши 218 місць у Палаті представників США. Саме стільки місць необхідно для того, аби отримати контроль над Палатою.

Про це повідомляє CNN.

Республіканці здобувають перемогу над демократами у Палаті представників США на проміжних виборах у Штатах, набравши 218 місць.

Водночас хто отримає більшість ще й у Сенаті США поки невідомо, адже у штаті Джорджія все ще очікують на другий тур виборів, який відбудеться у грудні. Він визначить, якою буде більшість Демократичної партії у стінах Сенату.

Перемога республіканців у Палаті представників завершить другий термін перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікера у січні.

Однак та кількість, яку республіканці отримали у Палаті представників, ймовірно, значно менша, аніж вони сподівались отримати перед виборами.

Палата представників під головуванням республіканців може призвести до проблем для адміністрації президента США Джо Байдена, який ще перед виборами заявив журналістам, що втрата демократичної більшості призведе до “ускладнення ситуації”.

Увечері 16 листопада Байден привітав лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті, зазначивши в заяві, що він “готовий працювати з республіканцями в Палаті представників, щоб досягти результатів для працюючих сімей”.

В ексклюзивному інтерв’ю CNN перед виборами Маккарті пообіцяв віддати пріоритет боротьбі з інфляцією, зростанням злочинності та безпеці кордонів.

“Перше, що ви побачите, — це законопроєкт про контроль на кордоні. Ви повинні встановити контроль над кордоном. Лише цього року у вас було майже 2 мільйони людей”, — сказав він.

На пресконференції наступного дня після виборів Байден запропонував працювати з новою республіканською більшістю. Але він виключив компроміси щодо своїх пріоритетів, зокрема будь-які спроби скоротити соціальне забезпечення та медичну допомогу та відмовитися від своїх амбітних цілей щодо зміни клімату.

На практиці це, ймовірно, означає, що можливості для співпраці обмежені.

Розкол уряду, ймовірно, спричинить серію протистоянь між Республіканською палатою та Демократичним Білим домом щодо податкової політики, витрат і навіть обсягу допомоги США Україні.

Найнебезпечніше потенційне зіткнення може виникнути через необхідність колись підвищити ліміт запозичень уряду США.

Республіканці пообіцяли вимагати різкого скорочення витрат в обмін на голосування за закон з цього питання, і ця позиція викличе критику, що вони тримають світову економіку в заручниках з політичних причин.

Неспроможність скасувати ліміт боргу призведе до дефолту Сполучених Штатів за своїми зобов’язаннями, кине економіку в глибоку кризу та спричинить глобальне поширення.

Такі суперечки перевірять важелі впливу Маккарті на його коаліцію. Двоє з його попередників, спікери Пол Раян і Джон Бонер, були збиті з пантелику, намагаючись мати справу зі своїми найбільш радикальними членами. Завдання Маккарті, ймовірно, буде ще складнішим, враховуючи вплив Дональд Трампа на республіканців у Палаті представників і його бажання завдати політичної шкоди Байдену.