У четвер, 20 травня, 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб'єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Зазначається, що республіканці не згодні з рішенням адміністрації Байдена, яка оголосила про відмову від санкцій.

Сенатори внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій. Автори документу вимагають, щоб вони торкнулися не лише суб’єктів, причетних до будівництва газопроводу, а й субпідрядників.

Республіканці кажуть, що рішенням про скасування санкцій адміністрація Байдена погоджується на “хибну німецьку стратегію” щодо “Північного потоку-2”.

“Трубопровід Путіна повинен бути зупинений, і я закликаю своїх колег приєднатися до цих зусиль”, – заявив сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Ініціаторами законопроєкту стали Майк Браун, Джон Корнін, Шеллі Мур Капіто, Білл Кассіді, Джоні Ернст, Стів Дейнс, Чак Грасслі, Сінді Хайд-Сміт, Роджер Маршалл, Рік Скотт, Роджер Вікер та Кевін Крамер.

ДОВІДКА. Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.