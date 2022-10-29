За інформацією ЗМІ, положення, яке демократи хочуть внести в обов'язковий закон про національну оборону, дозволить міністерству юстиції США передавати Україні арештовані російські активи. Однак республіканці не підтримують таку ініціативу.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами осіб, які брали участь у переговорах, група республіканців у Палаті представників і Сенаті виступили проти положення у звіті конференції про Закон щодо санкціонування національної оборони, яке дозволить Сполученим Штатам передавати Україні доходи від конфіскованої російської власності.

Звіт конференції NDAA повинен стати широкомасштабним законом про оборонну політику, узгоджений Палатою представників і Сенатом, та винесений на розгляд обох палат для остаточного ухвалення на сесії після виборів

Демократи кажуть, що вилучення цього положення з пакета вартістю майже 840 мільярдів доларів, підірве здатність адміністрації президента США Джо Байдена надавати допомогу економіці України, яка знесилена повномасштабним російським вторгненням, яке триває вже понад 8 місяців.

Однак республіканці заявляють, що положення про передачу російських активів Україні, не було повністю перевірено відповідними комітетами.

Суперечка щодо цього положення виникла на тлі питань про майбутню підтримку України. Республіканці, очолювані лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом із Кентуккі, пообіцяли продовжувати схвалювати мільярди доларів допомоги США на безпеку та бюджетну допомогу Україні, тоді як лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті наголосив не необхідності зменшити фінансову підтримку України.

“Це недобросовісно, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення прийнято як частина NDAA Палати представників, і його не можна атакувати з боку права або вилучати з остаточного законопроєкту”, — сказав представник Демократичної партії на умовах анонімності.

За словами представників Республіканської партії, у Сенаті республіканці в основному заперечували проти цього положення наполягаючи, що це положення має бути переглянуте судовими комітетами Палати представників і Сенату.

Помічник республіканця у Сенаті, знайомий із цією справою, сказав, що це положення не було “повністю розглянуте”, і поставив під сумнів загальну ефективність конфіскації активів.

“Ми всі за підтримку України, тому ми вважаємо, що більш значущим заходом для припинення фінансування військової машини Путіна було б припинення фінансування нафти. Ми повинні переконатися, що обмеження цін на нафту працюють, щоб покарати Росію. Захоплення яхти Олега Дерипаски не змінить поведінку Путіна”, — сказав він.

Лаура Піві, представниця республіканців у Комітеті з фінансових послуг Палати представників, заявила, що існує широка опозиція цьому положенню, хоча воно вже було прийнято в Палаті за підтримки обох партій.

“Якщо ми серйозно збираємося припинити грошовий потік Путіна, ми повинні замість цього прийняти закон конгресмена Барра про відсутність енергетичних надходжень від російських військових дій, щоб запобігти підтримці режиму Путіна твердою валютою, заборонивши фінансовим установам США брати участь у транзакціях, пов’язаних з російською енергією”, – наголосила вона.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у березні оголосив про створення робочої групи для забезпечення виконання санкцій Сполучених Штатів проти пов’язаної з Кремлем російської еліти. Відтоді США та західні союзники конфіскували активи російських олігархів на мільярди доларів, включаючи розкішні яхти, особняки та літаки.

Положення, яке підтримали демократи, уповноважує генерального прокурора передавати Україні доходи від російської власності, яка перебуває у власності США, “для усунення шкоди, завданої російською агресією проти України”.

Адміністрація Байдена також обговорює умови плану встановлення обмеження на російські ціни на нафту, щоб зменшити надходження грошових коштів до РФ, оскільки експорт нафти продовжує наповнювати військовий бюджет президента Росії Володимира Путіна. Але адміністрація ще не узгодила деталі із західними союзниками щодо того, як працюватиме цей складний механізм.

Щоб забезпечити дотримання ліміту ціни, сенатор Патрік Дж. Тумі, республіканець у Банківському комітеті Сенату, разом із сенатором Крісом Ван Холленом, нещодавно запропонували додаткові санкції щодо іноземних компаній, які торгують російською нафтою та країн, що збільшили закупівлі російської нафти. Тумі високо оцінив роботу адміністрації Байдена щодо встановлення обмеження ціни на закупівлю російської нафти, але не вважає, що цього обмеження достатньо, щоб надихнути інші країни на співпрацю.

“Цілком можливо, що ці республіканські співробітники блокують положення, тому що вони думають, що ми будемо брати участь у якійсь торгівлі конями в майбутньому. Мені цікаво, чи знають їхні боси, що вони вимагають викуп за активи, які ми відчайдушно намагаємося повернути народу України”, — сказав представник демократів, близький до процесу NDAA.