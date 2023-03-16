Про це інформує CBS.
“Це неправильне розуміння ситуації. Це не територіальний конфлікт, це – загарбницька війна. Сказати, що це не має значення, означає визнати те, що й воєнні злочини не мають значення”, – наголосив сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни.
Як повідомляли #Букви, ДеСантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі.
Натомість – сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни заявив, що не згоден з цим висловлюванням. За його словами, вторгнення Росії потрібно розглядати “ширше, ніж просто конфлікт в Україні”. Крім того, він додав, що в країні нині здійснюються воєнні злочини та існує гуманітарна криза.
Разом з тим, сенатор Джон Тун з Південної Дакоти запевнив, що також має “протилежний ДеСантісу погляд”. Згідно з його словами, надзвичайно важливо, щоб Україна дала відсіч Росії. Сенатор Джон Кеннеді від Луїзіани сказав, що не бачив зауважень ДеСантіса, проте заявив: “Нам потрібно зупинити Путіна”.
Зазначено, що сенатор Майк Раунд із Південної Дакоти сказав, що така перспектива викликає занепокоєння, маючи на увазі позицію ДеСантіса. Також він додав, що потенційному кандидату в президенти США “дійсно потрібно пройти повний брифінг, перш ніж прийняти рішення щодо цього конкретного питання”.
Наголошено, що позиція ДеСантіса зближує його з колишнім президентом Сполучених Штатів Америки – Дональдом Трампом – і суперечить іншим лідерам-республікантам.
- У Конгресі США республіканці різко висловили сумніви стосовно допомоги Україні. Вони поставили високопосадовцям Пентагону питання щодо десятків мільярдів доларів військової та іншої допомоги, а також чи зможуть вони ухвалити майбутні витрати.
- Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, потенційний кандидат у президенти США від республіканців, ще у 2014 році виступав за надання зброї Україні та критикував тодішнього лідера Штатів Барака Обаму за протилежне рішення. Його позиція на початку російської агресії проти України суперечить заявам цього тижня, коли він ставив під сумнів причетність їхньої країни до війни.