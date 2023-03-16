Сенатори-республіканці відкинули заяву губернатора Флориди Рона ДеСантіса, потенційного кандидата в президенти США, про те, що захист України від вторгнення РФ не є життєво важливим інтересом для Сполучених Штатів.

Про це інформує CBS.

“Це неправильне розуміння ситуації. Це не територіальний конфлікт, це – загарбницька війна. Сказати, що це не має значення, означає визнати те, що й воєнні злочини не мають значення”, – наголосив сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни.

Як повідомляли #Букви, ДеСантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі.

Натомість – сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни заявив, що не згоден з цим висловлюванням. За його словами, вторгнення Росії потрібно розглядати “ширше, ніж просто конфлікт в Україні”. Крім того, він додав, що в країні нині здійснюються воєнні злочини та існує гуманітарна криза.

Разом з тим, сенатор Джон Тун з Південної Дакоти запевнив, що також має “протилежний ДеСантісу погляд”. Згідно з його словами, надзвичайно важливо, щоб Україна дала відсіч Росії. Сенатор Джон Кеннеді від Луїзіани сказав, що не бачив зауважень ДеСантіса, проте заявив: “Нам потрібно зупинити Путіна”.

Зазначено, що сенатор Майк Раунд із Південної Дакоти сказав, що така перспектива викликає занепокоєння, маючи на увазі позицію ДеСантіса. Також він додав, що потенційному кандидату в президенти США “дійсно потрібно пройти повний брифінг, перш ніж прийняти рішення щодо цього конкретного питання”.

Наголошено, що позиція ДеСантіса зближує його з колишнім президентом Сполучених Штатів Америки – Дональдом Трампом – і суперечить іншим лідерам-республікантам.