Лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті попередив 18 жовтня, що республіканці не випишуть "чистий чек" для України, якщо вони повернуть більшість у Палаті представників на проміжних виборах, що показує зростаючий скептицизм його партії щодо фінансової підтримки Києва.

Про це пише The Washington Post.

З моменту вторгнення в лютому більшість республіканців і демократів у Конгресі об’єдналися, аби дозволити виділити мільярди доларів для військової та гуманітарної допомоги Києву як прояв геополітичної та моральної позиції проти агресії Путіна.

“Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні карт-бланш”, – сказав Маккарті Punchbowl News. Вони просто не зроблять цього. … Це не безплатний чистий чек”.

Маккарті припустив, що американці хочуть, щоб Конгрес зосередився на проблемах, ближчих до них.

“Є речі, які адміністрація Байдена не робить усередині країни… Україна важлива, але водночас вона не може бути єдиною справою, яку вони роблять”, – зазначив він.

Коментарі Маккарті, який має стати спікером, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників, підняли нові запитання щодо стійкості американської підтримки України, оскільки зростаюча кількість республіканців, особливо тих, хто підтримує підхід Дональда Трампа “Америка перш за все”, ставить під сумнів необхідність федеральних витрат за кордоном під час рекордно високої інфляції вдома.

Сполучені Штати санкціонували понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, з яких із січня 2021 року надали понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Згідно із заявою Пентагону, у п’ятницю Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 725 мільйонів доларів, включаючи більше боєприпасів для ракетних систем високої мобільності (HIMARS), а також високоточних артилерійських снарядів, протитанкової зброї та автомобілів Humvee.

У приватному порядку республіканці, які підтримують допомогу Україні, кажуть, що може бути можливість передати ще один транш допомоги для країни в пакеті витрат на кінець року, перш ніж республіканці потенційно візьмуть контроль у наступному Конгресі.

Фінансова допомога України отримала потужну підтримку обох партій у Сенаті та Палаті після вторгнення РФ навесні. У Сенаті лідер Республіканської партії Мітч Макконнелл і Річард Шелбі, головний республіканець у Сенатському комітеті з асигнувань, були першими та послідовними голосами за допомогу Україні. Але консервативна опозиція була присутня з самого початку. Навесні республіканці були єдиними голосами проти пакету допомоги на 40 мільярдів доларів.

Майже 60 членів Палати представників і 11 сенаторів виступили проти закону, посилаючись на необхідність більшого контролю за тим, як витрачаються гроші та яку зброю та обладнання США надсилають за кордон.

У вересні президент США Джо Байден розкритикував Кевіна Маккарті за передвиборчу програму, представлену раніше республіканцями в Пенсільванії, і вкотре атакував консерваторів, які підтримують експрезидента Дональда Трампа, пише “Голос Америки”.

“Після протидії та перешкоди всьому, що ми намагалися зробити, і спроб зупинити прогрес, досягнутий протягом останніх двох років, лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті вирушив до Пенсільванії та оприлюднив те, що він назвав “Зобов’язаннями перед Америкою”, – зазначив Байден, назвавши програму республіканців “слабким переліком політичних цілей”, які переслідуватимуть республіканці у разі, якщо їм вдасться відновити контроль над Конгресом.

План республіканців містить стратегію з п’яти пунктів щодо врегулювання кризи з мігрантами на південному кордоні США, виділення додаткових коштів для зниження рівня злочинності та збільшення особового складу правоохоронних органів, а також протидія цензурі в інтернеті. У перелік також увійшов законопроєкт «Про права батьків».

“Протягом майже годинного виступу Маккарті ми не почули кілька речей, – наголосив Байден у своєму виступі. – Ми не почули, щоб він згадував право вибору (жінок щодо абортів. – ред). Ми не чули, щоб він згадував “Медікер”. Ми не чули, щоб він згадував про соціальне забезпечення”.

За словами Байдена, Маккарті справді говорив про збереження конституційної свободи.

“Це звучить здорово. Я також за це, ми все це підтримуємо, – зауважив президент. — Але подивіться, що вони справді зробили. Республіканці MAGA щойно вітали і підтримали перше рішення Верховного суду за всю нашу історію, яке не тільки не зберегло конституційну свободу, але фактично відібрало основне право, яке було надано тим самим судом багатьом американцям: конституційне право вибору”.

Республіканці підтримали рішення Верховного суду, який скасував вердикт у визначній справі Роу проти Уейда 1973 року і передав закони про аборти на розсуд влади штатів. Серед республіканців точаться суперечки щодо питання заборони абортів, особливо після того, як сенатор-республіканець Ліндсі Грем представив загальнонаціональний законопроект про заборону на федеральному рівні абортів на термінах вагітності 15 тижнів.

Окрім цього, глава Білого дому заявив, що бренд MAGA (Make America Great Again – “Зробимо Америку знову великою”), пов’язаний з експрезидентом Дональдом Трампом, втратив колишню силу.