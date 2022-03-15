15 березня республіканці Палати представників і Сенату у листі до адміністрації Президента США Джо Байдена закликали надати Україні системи протиповітряної оборони радянського та російського виробництва для захисту від нападу РФ.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Наразі у листі не уточнюється, яку саме систему протиповітряної оборони необхідно надати. Водночас Президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти у придбанні систем ППО С-300 і винищувачів МіГ-29.

У CNN зазначили, що Держдепартамент працює над визначенням, які країни наразі мають радянські системи протиповітряної оборони С-300, і вивчає, як вони можуть бути передані Україні.

16 березня Зеленський виступить з віртуальною промовою перед Палатою представників і Сенатом, в якій, як очікується, поновить свої запити на додаткове озброєння, а також на заборонену для польотів зону над Україною.

Законодавці заявили, що нові $3 мільярди у фінансуванні Конгресу, затверджені в додатку для надзвичайних ситуацій, мають бути використані для доставки військової допомоги українцям, а також відшкодування витрат союзникам США, які надали обладнання та вичерпали власні запаси.

Окрім стратегічних і тактичних систем протиповітряної оборони, республіканці підштовхують адміністрацію Байдена негайно доставити українцям додаткові зенітні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Попередньо пакет допомоги адміністрації Байдена в розмірі $200 мільйонів, оголошений на минулих вихідних, містить фінансування спорядження Stingers та Javelins.

Депутати Республіканської партії також тиснуть на адміністрацію Байдена з метою перегляду позиції щодо передачі Україні польських винищувачів МіГ-29. Водночас республіканці наголосили, що адміністрація Байдена дійшла “хибного висновку”, коли вирішила, що такий крок буде ескалаційним.

Окрім систем протиповітряної оборони та винищувачів, республіканські законодавці закликають Міністерство оборони та Держдепартамент надати Україні низку інших видів озброєння та додаткової допомоги, зокрема:

Гранатомети та патрони

Стрілецька зброя та боєприпаси

Артилерійські системи залпового вогню

Ракетні системи, міномети та боєприпаси

Кулемети та патрони

Аптечки першої допомоги

Малий БАС

Захищені комунікації

Бінокль і тепловізор

Далекоміри

Генератори

Системи питної води

Польове обладнання для годування та МРЕ м.

Протигази та хімічні засоби захисту

Камери на трактори, навантажувачі та екскаватори

Ба більше, в листі наголошується, що адміністрація повинна найближчим часом почати співпрацювати з лідерами галузі для збільшення виробництва нелетальної військової техніки.

Це обладнання міститиме, проте не обмежується:

протигази та хімічні засоби захисту

бронежилети

шоломи

медичні аптечки

безпечні комунікаційні пристрої

системи питної води

транспортні засоби

різноманітні запчастини

Відповідний лист підписали шість республіканців:

Член Сенату збройних сил Джим Інхоф Член Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш Віце-голова розвідки Сенату Марко Рубіо Майк Роджерс, член рейтингу Палати збройних сил Член Палати закордонних справ Майк Маккол Член рейтингу House Intelligence Майк Тернер

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

С-300 — сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Важливою якістю всіх комплексів сімейства С-300 є здатність працювати в різних поєднаннях всередині однієї модифікації в межах одного комплексу, між модифікаціями, а також через різні мобільні вищі командні пункти вибудовувати в батареї з будь-якого складу, кількості, модифікацій, місця розташування, зокрема із впровадженням інших комплексів ППО в єдину для всіх батарею.

МіГ-29 — багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.