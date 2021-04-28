Реставрація вежі Єлизавети (Біг-Бена) у Лондоні — одного з найбільш впізнаваних символів Великобританії — завершиться у 2022 році.

Про це повідомляється на сайті британського парламенту.

Повідомляється, що проєкт по збереженню вежі повинен бути завершений у другому кварталі 2022 року.

Зокрема, протягом наступного року демонтують будівельні ліси, перевстановити Великий годинник і повернуть на вежу куранти Біг-Бена.

Влітку 2021 року розпочнеться комплексна установка відновленого годинникового механізму – до циферблата повинні прикріпити стрілки в “оригінальної вікторіанської колірній гамі”.

На відновлення вежі було витрачено 79,7 мільйона фунтів стерлінгів – на 9 мільйонів більше, ніж планувалося спочатку. У парламенті підкреслили, що додаткові витрати пов’язані виключно з пандемією COVID-19, яка вплинула на хід робіт.

Очікується, що Біг-Бен буде дзвонити щогодини.