Лондонський реставратор меблів Бен Бекон зробив відкриття, яке зможе допомогти зрозуміти, чому мисливці-збирачі Льодовикового періоду робити наскельні малюнки. Йдеться про аналіз позначок на малюнках віком 20 тисяч років. Чоловік дійшов висновку, що вони, ймовірно, пов'язані з місячним календарем.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на досідження опублікуване в Кембриджському археологічному журналі.

Після його висновку команда спеціалістів довела, що ранні європейці робили записи про час репродуктивних циклів тварин. Бекон назвав “сюрреалістичним” те, що можна вперше зрозуміти, що мали на увазі мисливці-збирачі.

“Результати показують, що мисливці-збирачі Льодовикового періоду першими використовували системний календар і позначки для запису інформації про основні екологічні події в цьому календарі”, — сказав професор Пол Петтітт з Даремського університету.

Зазначається, що печерні малюнки тварин, таких як олені, риби та велика рогата худоба знаходили по всій Європі. Втім, археологи були спантеличені значенням крапок та інших знаків на зображеннях, які спробував розшифрувати Бекон.

Мебляр досліджував знак “Y” на картинах. На його думку, він міг бути символом “народження”. BBC пише, що опрацювавши цикли народження схожих сучасних тварин, дослідники дійшли висновку, що кількість позначок на наскельних малюнках була рекордною у місяці, які збігалися зі шлюбним періодом у тварин.

Бекон додав, що наші предки були “набагато більше схожі на нас, ніж ми думали раніше”.