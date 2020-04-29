Колишній народний депутат Борислав Береза показав, що головний вхід в ресторан Миколи Тищенка "Велюр» не був опечатаний.

Відеозапис, де видно вільний вхід в ресторан, Береза опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Спеціально під’їхав до ресторану “Велюр“. І з’ясував, що вхід в ресторан не закритий і не замурований. В процесі шоу закрили вхід на літню терасу, який і так був закритий. А вхід в рестопан працює“, – пише він.

Ой, як невдобно вийшло. )))Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли… вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в рестопан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете. Gepostet von Borislav Bereza am Mittwoch, 29. April 2020

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії, колишній народний депутат Олег Ляшко в супроводі групи осіб замурував вхід у ресторан “Велюр”, який належить народному депутату від партії “Слуга народу” Миколі Тищенку.