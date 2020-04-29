Відеозапис, де видно вільний вхід в ресторан, Береза опублікував на своїй сторінці в Facebook.
“Спеціально під’їхав до ресторану “Велюр“. І з’ясував, що вхід в ресторан не закритий і не замурований. В процесі шоу закрили вхід на літню терасу, який і так був закритий. А вхід в рестопан працює“, – пише він.
Ой, як невдобно вийшло. )))Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли… вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в рестопан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете.
Gepostet von Borislav Bereza am Mittwoch, 29. April 2020
Нагадаємо, що лідер Радикальної партії, колишній народний депутат Олег Ляшко в супроводі групи осіб замурував вхід у ресторан “Велюр”, який належить народному депутату від партії “Слуга народу” Миколі Тищенку.
- Раніше журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
- Тищенко у свою чергу запевнив, що в ресторані “Велюр”, про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.
- Згодом поліція прийшла з перевіркою в ресторан “слуги” Тищенка.