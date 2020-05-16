Ресторан "Inn at Little Washington", розташований у північній Вірджинії (США), на фоні спалаху коронавірусу посадить за столики манекенів, щоб гості не почувалися самотньо і дотримувалися соціальної дистанції.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Готель і ресторан “The Inn at Little Washington” – володар трьох мішленівських зірок, повідомляє американський телеканал CNN. Заклад знаходиться приблизно за півтори години їзди на захід від Вашингтона, округ Колумбія.

Заради дотримання норм соціальної дистанції, ресторан зможе прийняти лише половину від звичайної кількості відвідувачів.

Щоб не позбавляти місцевих жителів можливості насолоджуватися вишуканою кухнею, шеф-кухар Патрік О’Коннелл запропонував незвичайну ідею з манекенами.

“Коли нам потрібно було вирішити проблему соціальної дистанції і наполовину скоротити заповненість нашого ресторану, рішення виявилося очевидним – наповни його цікавими манекенами… Мені завжди подобалися манекени: вони ніколи ні на що не скаржаться, і ви можете повеселитися, вбираючи їх”, – розповів О’Коннелл місцевим ЗМІ.

Манекени будуть розміщені за столами парами. Їх одягнуть у стилі післявоєнних 1940-х років (у смокінги і вінтажні сукні).

Одяг для манекенів передасть місцевий театр Signature.

Ресторан вже оприлюднив у своєму Instagram-акаунті фото, як це все виглядатиме.



Планується, що “The Inn at Little Washington” 29 травня знову відкриє двері для відвідувачів після карантину.