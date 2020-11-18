Про це йдеться в статті #Букв про вплив карантину на сферу ресторанного бізнесу.

Зокрема, коментар #Буквам дали засновники кав’ярні “Ветерано брауні” Роман Набожняк та Юлія Кочетова-Набожняк.

Вони розповіли, що для їхнього закладу вихідні дають 40% від виручки, а в барах “ця цифра може досягати 70-80%”.

За словами Романа та Юлії, локдаун, на відміну від “карантину вихідного дня”, міг би дати рестораторам кредитні відстрочки, орендні канікули та інші пільги.

“Пройшов лише один вікенд, поки важко будувати якийсь прогноз на виживання. Ми готуємося до того, що подібні обмеження продовжать до кінця року, про що влада могла б сказати одразу, або й узагалі замінять локдауном… Чесно – ми готуємося до локдауну. Так, це боляче, але може спрацювати. Це форсмажор, коли щодня у нас по +10 тис. виявлених хворих. І ще один локдаун міг би бути адекватною реакцією на це. Плюс локдаун, на відміну від карантину вікенду, міг би дати рестораторам можливість отримати кредитні відстрочки, домовитися про орендні канікули тощо“, – наголосили вони.

Роман та Юлія Набожняк уточнили, що хоча карантин в Україні “не перший місяць”, однак “ні адекватного діалогу, ні стратегії, ні хоча б своєчасної комунікації рішень” влади з “індустрією гостинності” поки немає.

“Оголошення карантину вихідного дня за три дні до його початку – це ляпас цілій сфері. І колеги у відчаї: вони списують зіпсовані продукти, викидають їх на смітник або роздають безкоштовно. Влада вирішує закрити кав’ярні та ресторани в суботу і неділю, але досі не може ефективно відслідковувати контактних осіб (людей, які контактували з хворими на COVID-19 – ред.), контролювати самоізоляцію тощо. І це дуже виснажує. Часом здається, що заклади громадського харчування – це такий собі цап-відбувайло”, – зазначили вони.

При цьому Роман та Юлія розповіли, що і вони самі, і їхні знайомі-ресторатори дотримуються постанови Уряду про “карантин вихідного дня”.

“Попри те, що ми обурені, ані ми, ані наше оточення не заперечує серйозність хвороби та інтенсивність її поширення. А історії з “Велюром” чи нічними клубами, які працюють попри обмеження, кидають тінь на цілу галузь, в якій працюють сотні тисяч людей”, – заявили вони.

Подружжя Набожняк висловило думку, що “влада закатала весняний кредит довіри до карантинних обмежень в асфальт”, а ряд судових рішень про скасування штрафів і несправедливість у підході до карантинних обмежень (“коли одним закладам можна працювати, а іншим – зась”) “повністю позбавила людей страху перед санкціями і покараннями”.