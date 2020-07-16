Світ онлайн-торгівлі розвивається неймовірними темпами. До кінця 2020 року загальний оборот складе більше $ 2 трильйонів. Щоб отримати з нього свою частку, вже недостатньо просто створити сайт або завести фейсбук-сторінку.

А що ж робити? На що робити ставки, куди рухатися, що придумати, щоб виділитися серед конкурентів? Що і де продавати? Куди варто вкладати гроші, а куди вже пізно? Разом зі зростанням темпу торгівлі зростає і кількість питань у рітейлерів.

Значить, будемо розбиратися!

На Першій безкоштовної онлайн-конференції з просування ритейл бізнесу в інтернеті Retail Digital Day. Унікальному для маркетологів, власників, digital і інших фахівців в роздрібній торгівлі, подію.

Ми зібрали 14 серйозних спікерів з досвідом, який не залишить Вас байдужими. Наші експерти чесно розповідають про вдалі кейсах компаній МЕТРО, Intertop, Eva, Citrus, Comfy, Ашан, Lamoda, Google і складнощі, куди ж без них?

Коли і де?

Конференція пройде онлайн 24 липня, початок о 10:00

На конференції вас чекають 8 годин свіжого добірного матеріалу, який охоплює всі шляхи розвитку рітейлу в діджітале – тренди інтернет-маркетингу, просування в соціальних мережах, розширення каналів збуту, SEO-просування, комунікація, лояльність і багато іншого.

Вся ця інформація створена тими, хто в ритейлі і для тих, хто в ритейлі. Виключно корисна і практична, щоб навчитися продавати більше.

Конференція для всіх бажаючих. Всі слухачі отримають можливість поставити пряме запитання експертам і отримати подарунки від наших партнерів. Ми зробили доступним два види участі: онлайн і онлайн + запис.

Беручи участь онлайн – ви можете слухати і дивитися конференцію будинку, в офісі або в метро (тільки з навушниками і в масці). Самі або з колегами. Зареєструйтеся та отримайте посилання на захід в день конференції. Це безкоштовно.

Беручи участь онлайн + запис – всього за 500 грн (до 24 липня, і 800 грн в день конференції) ви, додатково до онлайн-участі, отримаєте записи і презентації всіх експертів конференції Retail Digital Day + записи і презентації минулій конференції SMM Day. Але, головне, можливість не бути прив’язаними цілий день до монітора, а прослухати всю інформацію тоді, коли вам зручно. Так що поспішіть зайняти своє місце!

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, Sendpulse

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