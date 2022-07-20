Протягом 20 липня служби екстреної допомоги борються з лісовими пожежами на півдні Європи. Водночас у британській столиці лунають попередження щодо необхідності активізації боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє Reuters.

Наприклад, у Греції через сильну лісову пожежу недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцеві лікарні. Пожежа спалахнула вчора, 19 липня після обіду на горі Пентелі, за 27 км на північ від центру Афін. За словами очевидців, до ночі полум’я було видно з острова Евія, приблизно 50 км.

Через це влада наказала евакуювати райони Драфі, Антуса, Діоні та Дасамарі, а також порадила менканцям інших районів підготуватись до евакуації.

Водночас командувач цивільного захисту північного регіону Португалії Армандо Сілва сказав, що підвищення температури та сильний вітер ускладнять боротьбу з найбільшою лісовою пожежею в країні, яка з неділі спалила 10-12 тисяч гектарів землі.

В Іспанії, де екстрені бригади гасили пожежі в п’яти регіонах, національна метеорологічна служба AEMET також прогнозувала високі температури.

Лісові пожежі також спалахнули в кількох районах Італії, а в 14 містах, зокрема в Римі, Мілані та Флоренції, у четвер мають оголосити найвищий рівень загрози спеки в країні. Тамтешні синоптики сказали, що очікується, що температура досягне 40 градусів на півночі та в центрі країни.

У Франції, де пожежники в південно-західному регіоні Жиронда з 12 липня борються з величезними лісовими пожежами, міністр сільського господарства Марк Фено заявив, що для подолання таких загроз потрібно інвестувати більше грошей: “Нам доводиться стикатися з надзвичайною ситуацією”, — сказав він, маючи на увазі завдану шкоду.

Варто зауважити, що 19 липня у Великій Британії зафіксували найспекотніший день за всю історію: температура перевищила 40C. Спека, що охопила Європу, змусила залізничні колії прогинатися та спричинила хвилю пожеж у Лондоні.

Кліматологи заявили, що колись немислима температура в Лондоні, ймовірно, стане більш поширеною в найближчі роки. Після спеки у вівторок метеослужба повідомила, що температура в середу впаде, однак попередила, що можливі сильні грози.