Міжнародне видання Reuters назвало окупаційні війська Російської Федерації сепаратистами. У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України закликали не створювати фальшиву реальність подій на Донбасі.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

Так званого керівника самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Дениса Пушиліна видання Reuters назвало “лідером сепаратистів на Сході України”. Тоді найманець пригрозив, що існує велика ймовірність війни, яка принесе величезні втрати, хоча це “божевільно”. Він заявив, що підконтрольні бойовики звернуться до російського уряду, якщо Україна “за підтримки західних країн пройде певну лінію”.

У відповідь на матеріал агенції Reuters Олег Ніколенко закликав не підривати зусилля із притягнення РФ до відповідальності за свої злочини.

“Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських “довірених осіб” створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль”, – написав він.

Російська Федерація разом із підконтрольними бойовиками просувають пропаганду, що в Україні триває громадянська війна. Проте з 2014 року Кремль розгортає військові сили для підтримки війни на Донбасі. Зокрема речник МЗС України наголосив на тому, що російські бойовики ведуть війну на Сході України вже вісім років.