Революція Гідності: ЄСПЛ звинуватив владу Януковича у порушеннях прав людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у декількох справах, що стосуються подій Революції Гідності в Україні.

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

Зокрема, у рішенні йдеться про численні порушення прав людини та відповідальність тодішньої влади України під керівництвом Януковича за смерті протестувальників.

Суд виніс рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України і Воронцов та інші проти України.

Суд встановив, що спеціальні силові підрозділи були мобілізовані для розгону протестувальників. Це провокувало сутички між протестувальниками та силовиками, що нерідко призводило до смертей та травмувань.

У рішенні суду також згадують про так званих “недержавних агентів” або “тітушок”, які були залучені правоохоронцями для вчинення численних нападів на протестувальників, їх викрадень та вбивств.

ЄСПЛ зазначив, що застосування надмірної та іноді брутальної сили щодо протестувальників порушило початково мирний характер проведення протестів і призвело до ескалації насилля.

Повідомляється, що суд не знайшов підтвердження того, що активісти Майдану планували немирні дії під час своїх акцій.

Важливо, що суд вказав на існування цілеспрямованої стратегії влади, спрямованої на перешкоджання та припинення мирних протестів. В рамках стратегії були заплановані дії із застосуванням надмірної сили, що призвело до ескалації насилля.

Суд встановив, що влада Януковича свідомо застосовувала жорстоке поводження і що держава Україна несе відповідальність за вбивство принаймні одного протестувальника.

“Суд встановив, що не було проведено ефективного розслідування викрадення, жорстокого поводження та смерті брата пана Вербицького (Юрія Вербицького, який був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань, – ред.), зазначивши, зокрема, що національна влада кваліфікувала це як вбивство, і за нього відповідальна держава”, – сказано у рішенні.

Цікаво, що суд заявив про відсутність в Україні ефективного механізму розслідування справ Майдану.

Україна повинна виплатити постраждалим компенсації та покрити судові витрати.