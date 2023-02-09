Останнім часом все більше людей міняють маленькі міські квартири на просторі будинки в передмісті. Звісно, життя в мегаполісі має багато переваг, таких як робочі місця, різноманітна інфраструктура, торгові та розважальні центри й так далі. Але не дивлячись на всі плюси жвавого міста, з кожним роком зростає тенденція на придбання та проживання у заміській нерухомості. На то є багато причин:

– Бажання мати більше простору, як у приміщенні, так і на вулиці. Діти можуть мати власні кімнати, а батьки — більше приватності. На відміну від міста, вам не доведеться просинатися рано вранці у ваш вихідний, коли сусід раптом задумав робити ремонт.

– У більшості передмість ви отримаєте набагато більше за свої гроші, з точки зону квадратних метрів та функцій житла.

– Безсумнівно, життя у місті дуже гучне. Тож для тих, хто втомився від нескінченного шуму, переїзд в передмістя — найкращий варіант.

– Однією з найпоширеніших причин є безпека. На жаль, в містах постійно трапляються правопорушні дії, від дрібних крадіжок до більш серйозних злочинів. А життя за містом, безумовно, надає більше приватності та мінімізує ризик опинитися в небезпечній ситуації.

– У більшості міст є обмежені та далеко недешеві місця для паркування, що змушує багатьох жителів користуватися громадським транспортом (як правило, ненадійним та переповненим). Але заміське життя пропонує надзвичайно зручний доступ до магазинів, ресторанів та іншого, бо всі блага життя, зазвичай, зосереджені на одній невеликій території.

– Більшість котеджних містечок та заміських комплексів розташовані десь у лісовій зоні, часто неподалік від річок або водоймищ. Гармонія, баланс та єдність з матінкою-природою — якщо не найважливіші для вас критерії вибору, то, безперечно, надприємні бонуси.

Ми можемо спостерігати статистику, згідно з якою попит на заміське житло різко зріс під час пандемії COVID-19. Люди усвідомили, що з такими обмеженнями є сенс переїхати за місто, бо без вагомої причини не можна було навіть просто прогулятися вулицею. А коли у вас є власний простір, де ви можете безсоромно проводити час з близькими, прогулятися лісом або сходити на річку, зібрати друзів у дворі на барбекю, складається відчуття, що обмежень ніби й не було.

Після епідемії коронавірусу тренд на придбання заміського житла не спав. Натомість його підхопила війна. Повномасштабне вторгнення наших «сусідів» назавжди змінило життя кожного українця, змінило наші мрії та бажання, змусило багатьох з нас покинути рідні домівки задля безпеки, пролило безліч крові та сліз. Це нестерпний біль, який наші люди навчилися трансформувати у справжнє диво. Вже минув рік, найстрашніший рік нашого життя. Люди продовжують воювати, кожен на своєму фронті. Ми підтримуємо економіку держави, розвиваємо та опановуємо нові галузі, волонтеримо, вдосконалюємо логістику навіть в таких складних умовах, захищаємо нашу країну. Життя не завмерло, а зовсім навпаки. Ми об‘єдналися, змінили звичний нам спосіб життя та продовжуємо робити неможливе. Багато наших земляків прийняли рішення переїхати або перевезти родини за місто. Насамперед з міркувань безпеки. Також, зі всіма блекаутами, цілком логічно переміститися в приватне житло, де є можливість поставити генератор, опалювати приміщення піччю або каміном та відносно спокійно пережити холодну й темну зиму.

Всім нам відомо, що переїзд — це достатньо важкий та копіткий процес, який потребує максимальної зосередженості та уваги. Тож, розглянемо основні проблеми, з якими, зазвичай, ми стикаємося при переїзді:

– Немає належного планування. Недогляд за деталями, неорганізованість, відсутність докладного плану обов‘язково потягнуть за собою зайвий головний біль.

– Втрачені речі. Це одна з найпоширеніших проблем. Цінні та особисті речі майже завжди губляться під час переїзду, через непрофесійність вантажників, неуважне пакування або хаос в новій оселі й голові.

– Пошкоджені речі. Деякі вантажники можуть бути не дуже обережними та не дбати про збереження речей у належному та життєздатному стані. Також, транспортування саме по собі може зіпсувати ваше майно в дорозі.

– Часові обмеження. Дуже поширена проблема, коли людина недостатньо сконцентрована та неправильно планує свій час. Це також може бути причиною втрачених безвісти речей.

– Туди-сюди. Зазвичай, переселенці роблять декілька ходок туди й назад між домівками. Ви могли забути деякі речі у старій оселі, або неправильно пояснили вантажникам, що саме ви збираєтеся перевезти. Це не критична проблема, але все одно, цей процес відбирає багато цінного часу.

– Речі найпершої потреби. Не завжди люди продумають наперед, що їм знадобиться найближчими днями, коли всі речі будуть надійно запаковані. Зазвичай, це зубні щітки, додатковий одяг, ліки, предмети особистої гігієни тощо.

– Ненадійна транспортна компанія. Під час переїзду, коли й так всі на нервах, дуже неприємно, якщо вас підводить ще й сторонній сервіс з перевезення речей. На жаль, не всі робітники добросовісно виконують свої обов‘язки, запізнюються, шкодять речам та ускладнюють і без того нелегкий процес.

Це далеко неповний перелік небажаних ускладнень, з якими ви можете зіткнутися. Але завжди можна мінімізувати шанс негативного досвіду, якщо заздалегідь виділити певний час, щоб спокійно сісти й продумати все наперед. Надзвичайно важливо продумати кожен крок, спланувати бюджет і часові рамки, знайти надійних вантажників та перевізників. А під час самого процесу переміщення необхідно при будь-яких обставинах зберігати спокій та холодний розсуд, залишатися сфокусованими та зібраними.

Проблеми, які зазначені вище, можна уникнути ще до їх утворення, якщо грамотно вибудувати план і триматися його. Після переїзду буде потрібен деякий час на адаптацію, звикання до нового місця та способу життя, оточення й нових турбот. Зазвичай, цей період характеризується певним дискомфортом та стресом, бо багато всього навалюється і незрозуміло як все зібрати до купи й почати, нарешті, просто насолоджуватися життям у новій оселі. Але в нас є рішення, яке значно полегшить ваше проживання в новому будинку та дозволить із задоволенням користуватися всіма благами життя поза містом.

Любі друзі, до вашої уваги – революційний українській проєкт VERV, який стане вашим найкориснішим помічником та подарує найкращий досвід проживання в спільноті.

VERV – це екосистема управління громадою нового покоління. Додаток дозволить громадам об’єднуватися, співпрацювати та ділитися ресурсами у децентралізованому форматі.

Екосистема вміщує в собі декілька окремих продуктів, пов’язаних між собою спільною філософією та спрямованих спростити життя спільнотам.

Сьогодні ми раді анонсувати VERV: Сусіди та VERV: Базар. Далі розглянемо кожен проєкт детальніше.

VERV: Сусіди допомагає ефективніше взаємодіяти з сусідніми домогосподарствами та відкриває нові приємні можливості для управління власним. Ось, наприклад, декілька основних функцій:

– Ініціативи: спільноти можуть пропонувати та голосувати за ініціативи, які безпосередньо впливають на їх проживання.

– База даних знань: система дозволяє спільнотам обмінюватися інформацією та ресурсами одна з одною.

– Віджети: надають інформацію в режимі реального часу про показники електроенергії, погоду, наступний автобус, управління шлагбаумом, якість повітря.

– Спільний інвентар: громади можуть переглядати та отримувати доступ до спільного інвентарю, який доступний для використання всіма членами спільноти.

– Спільна інфраструктура: система дозволяє керувати спільною інфраструктурою, такою як дитячі майданчики та місця для барбекю.

– Електронне урядування та петиції: громади можуть використовувати систему спілкування з місцевою владою та брати участь в електронних петиціях.

– Ринок місцевих постачальників: система включає розділ оголошень для купівлі та продажу товарів та послуг.

В комплексі всі функції утворюють єдину систему, яка покращує досвід взаємодії з сусідами, економить ваш час та надає можливість легітимно виконувати ваші бажання в рамках проживання у спільноті.

VERV: Базар – новий революційний ринок, що об’єднує постачальників та громади шляхом використання єдиного торговельного майданчика. Спільноти легко можуть знаходити місцевих і глобальних постачальників, які пропонують широкий спектр продуктів та послуг. Буквально, від ремонту будинку та роботи в саду, до догляду за дітьми й оренди авто – кожен знайде щось корисне для себе. А для постачальників платформа надає унікальну можливість продемонструвати свої продукти та послуги ширшій аудиторії та знайти зацікавлених клієнтів. Тобто, якщо у вас є навички, наприклад, роботи з сантехнікою, копання городу або великий досвід з виховання малечі – в нас є гарні новини! З VERV ви зможете заробляти на своїх вміннях, проявляти себе та демонструвати ваші сильні сторони із користю для інших. Тож не пропустіть можливість приєднатися до нашого інноваційного ринку, який надає можливість ефективно співпрацювати як постачальникам, так і споживачам.

Зовсім скоро ми запускаємося, тож незабаром ви зможете спостерігати за VERV у публічному медіапросторі. Наразі ми в пошуку партнерів, інвесторів та експертів з нерухомості. Якщо ви хочете до нас долучитися, звертайтеся на пошту [email protected] та стежте за оновленнями!