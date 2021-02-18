18 лютого 2014 року у Києві сталася одна з найбільш трагічних сторінок в історії незалежної України - "Беркут" почав силовий наступ на майданівців.

#Букви згадують події семирічної давнини.

Напередодні опозиція оголосила про “мирний наступ” активістів Майдану на Верховну Раду з метою закликати народних депутатів повернутися до Конституції 2004 року.

18 лютого з самого ранку люди почали збиратися для ходи. Люди мали при собі палиці, щити, на головах каски. В цей самий час у Маріїнському парку в колони збиралися “тітушки”.

Силовики вантажівками заблокували вулиці Садову, Шовковичну й Липську. Також перекрили вулицю Грушевського в районі Кріпосного провулка. Деякі протестувальники видираються на вантажівки, аби відтіснити силовиків. Члени Самооборони намагаються зупинити активних протестувальників. Згодом відбуваються перші сутички між “Беркутом” та учасниками ходи.

В цей час у Верховній Раді близько 50 опозиційних нардепів заблокували трибуну та президію, вимагаючи зареєструвати постанову про відновлення дії Конституції в редакції 2004 року.

На розі Інститутської та Шовковичної стаються зіткнення учасників акції з силовиками. Останні пускають у хід світлошумові гранати, сльозогінний газ, стріляють гумовими кулями. Мітингарі в свою чергу кидають у силовиків бруківку, петарди, запускають феєрверки, згодом – пляшки з запалювальною сумішшю.

На даху будинків на Шовковичній уже розмістився “Беркут”.

В Маріїнському парку почалися сутички між протестувальниками з одного боку і Внутрішніми військами й “тітушками” – з іншого.

У цей час у Верховній Раді присвоюють реєстраційний номер 4154 постанові опозиції про повернення до Конституції 2004 року, але не публікують її на сайті як зареєстрований документ.

Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко в парламенті закликає Януковича терміново оголосити дострокові парламентські і президентські вибори.

У Будинку офіцерів протестувальники облаштували медпункт.

“Беркут” продовжує наступати на мітинг, розганяючи силою: стріляючи та добиваючи кийками.

МВС заявляє, що вогнепальні поранення отримали 5 військовослужбовців Внутрішніх військ, всього 37 потерпілих правоохоронців. Самооборона Майдану повідомляє про десятки потерпілих мітингарів.

Станом на 15:00 у медпункті Будинку офіцерів знаходяться тіла 3-х мітингарів. Ще семеро людей – у критичному стані.

У Києві призупинили роботу метро, обмежили рух на в’їздах до міста. Призупинено рух поїздів із Західної України.

Голови СБУ Олександр Якименко і МВС Віталій Захарченко закликають лідерів опозиції заспокоїти мітингарів і повернутися до перемовин. Якщо до 18:00 “безлади не припиняться”, силовики обіцяють “навести порядок всіма засобами, передбаченими законом”.

Близько 8-ї години вечора силовики починають штурм Майдану. Протестувальників відганяють водометами. Мітингарі продовжують кидати у силовиків пляшки з бензином, бруківку.

Місто стоїть у заторах. На Майдані Незалежності, на Софійській площі згасло світло.

Протистояння на Майдані тривало всю ніч 19 лютого. Зранку президент Янукович до протестувальників з ультиматумом – здатися.

За інформацією МОЗ, під час протистояння цього дня загинуло 11 цивільних осіб, по медичну допомогу звернулася 221 особа, 114 госпіталізували. За інформацією МВС, кількість загиблих правоохоронців склала сім осіб. По медичну допомогу звернулися 298 силовиків.

За іншими даними, 18 лютого загинуло 18 активістів, 500 – були поранені. У ніч з 18 на 19 лютого загинуло 17 “майданівців”, понад 200 – були поранені.