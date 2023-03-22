Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що остання резервна лінія електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ) на Запорізькій АЕС, пошкоджена 1 березня внаслідок атаки військ РФ, й досі залишається відключеною та знаходиться на ремонті.

Про це йдеться у заяві Рафаеля Гроссі на сайті МАГАТЕ.

“Остання резервна лінія електропередач напругою 330 кіловольтів на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), пошкоджена з 1 березня, залишається відключеною і перебуває на ремонті, що в черговий раз підкреслює крихкість ядерної та фізичної безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції “, – сказав Рафаель Гроссі.

Крім того, він зазначив, що протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію з-поза меж станції лише від однієї головної зовнішньої лінії електропередач напругою 750 кВ, що залишилася.

“Попри те, що всі шість реакторів ЗАЕС зупинено, причому два з них перебувають у стані “гарячої зупинки”, станція потребує електроенергії ззовні для виконання основних функцій з ядерної та фізичної безпеки. Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ призведе до повної втрати електропостачання станції за межами майданчика”, – пояснюється у заяві.

Також у МАГАТЕ нагадали, що 9 березня станція втратила все зовнішнє електропостачання на 11 годин, коли лінію 750 кВ було відключено, що змусило ЗАЕС та працівників станції покладатися на свої аварійні дизель-генератори для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що ситуація на ЗАЕС “залишається небезпечною”.

Групу місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги Запорізькій АЕС (ISAMZ), яка зараз перебуває на станції, поінформовано, що відновлення лінії електропередач було заплановано на 5, 10 березня, а потім – на 13 березня, але цього так і не сталося.

У заяві повідомляється, що нова дата відновлення лінії електропередач запланована на 23 березня. Проте у додатковому попередженні про погіршення ситуації сказано, що підключення до лінії 750 кВ “може потребувати відключення на невідомий період часу для проведення технічного обслуговування/ремонту лінії”.

Наразі немає інформації щодо того, коли це може статися, і як довго це триватиме.

“Ядерна безпека на ЗАЕС залишається в критичному стані. Якщо це відключення від основної лінії електропередач і ремонтні роботи будуть проводитися за відсутності лінії 330 кВ, це призведе до повної втрати електроенергії і змусить станцію всьоме залежати від дизель-генераторів – її останньої лінії захисту. Я вкотре закликаю всі сторони до зобов’язань щодо забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на станції”, – наголосив Рафаель Гроссі.