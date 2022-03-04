Про це він повідомив в етері телеканалу Україна 24.
Христо Грозев зазначив, що документи щодо цього питання, звісно, засекречені, проте, можна судити за іншими ознаками про стан їхнього матеріально-технічного забезпечення.
“По поведінці армії та по заповільненню наступів, і по тій інформації від джерел, які всередині зливають інформацію, можна сказати, що резерви у них реально якщо не закінчилися, то закінчаться до неділі”, – наголосив журналіст.
За його словами, наразі дуже важливо те, що вони робитимуть у найближчі 2 дні. Він висловив хвилювання, що вони можуть посилити поведінку в найближчі години чи дні, розуміючи, що у них буде крах через декілька днів.
Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі армія загарбника зазнає втрат на усіх напрямках, зосередивши та використавши 95% батальйонних тактичних груп. Подібні цифри називала й американська розвідка.
- Нагадаємо, у Білому домі запевнили, що в Україні зараз задіяні 90% військ, які РФ готувала для нападу. Захоплення Києва — нашої столиці — все ще лишається кінцевою метою Путіна.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звернувся до українців, запевнивши, що наша боротьба проти російської агресії надихає увесь світ.
- У Міноборони США підрахували, що з моменту російського вторгнення країна-агресор запустила понад 480 ракет по території України.
- Водночас міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг РФ до “CCC-” з “BB+”, штовхнувши її далі на «сміттєву» територію менше ніж через тиждень після останнього зниження рейтингу, оскільки нові міжнародні санкції та власний захист нації заходи посилили ризик дефолту.