Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозев висловив переконання, що ресурсів російської армії вистачить ще максимум на два дні. Водночас він застеріг, що у цьому також є небезпека.

Про це він повідомив в етері телеканалу Україна 24.

Христо Грозев зазначив, що документи щодо цього питання, звісно, засекречені, проте, можна судити за іншими ознаками про стан їхнього матеріально-технічного забезпечення.

“По поведінці армії та по заповільненню наступів, і по тій інформації від джерел, які всередині зливають інформацію, можна сказати, що резерви у них реально якщо не закінчилися, то закінчаться до неділі”, – наголосив журналіст.

За його словами, наразі дуже важливо те, що вони робитимуть у найближчі 2 дні. Він висловив хвилювання, що вони можуть посилити поведінку в найближчі години чи дні, розуміючи, що у них буде крах через декілька днів.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі армія загарбника зазнає втрат на усіх напрямках, зосередивши та використавши 95% батальйонних тактичних груп. Подібні цифри називала й американська розвідка.