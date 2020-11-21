Про це пише Vice.

Приватний або інкогніто режим браузера створює у користувачів враження, що вони переглядають безпечні сторінки. Насправді онлайн-активність як і раніше видна операторам веб-сайтів, інтернет-провайдерам та іншим збирачам даних.

Згідно з дослідженням 2018 року, проведеного університетом Ганновера і Чикаго університетами імені Лейбніца, багато користувачів переоцінюють заходи захисту конфіденційності, пропоновані в приватному режимі.

Зазначається, що приватний режим в основному просто видаляє історію браузера і файли cookie після закриття вікна.

Історія браузера складається з відвіданих користувачем веб-сайтів і тексту, який він ввів в веб-форми, а файли cookie – це невеликі файли, що зберігаються на вашому комп’ютері або в браузері, що містять інформацію про ваші онлайн-звички. Користувач може легко видалити свою історію і файли cookie в звичайному режимі перегляду.

Приватний же режим не дозволяє трекерам ідентифікувати окремих користувачів. Фактично, інтернет-провайдер може збирати дані, такі як IP-адреса, поки сторінки проглядаються в режимі інкогніто. Потім IP-адреса може бути зіставлена з так званими “відбитками пальців” браузера, які представляють собою інформацію, яку комп’ютер надає веб-сайтам для правильного відображення з урахуванням дозволу екрану, операційної системи, розташування і мови. Ці настройки браузера можуть здатися загальними, але в сукупності вони насправді досить унікальні.

Водночас, є способи захистити себе в Інтернеті. Один з варіантів – Tor, безкоштовний браузер, який пересилає кожен запит як мінімум через три випадково вибраних сервера. Багаторівневе шифрування Tor дозволяє ефективно приховувати ваше місце розташування і запобігати відстеження вашого трафіку. Але навіть Tor не безпечний на 100 відсотків.

Найбезпечніший варіант – завантажити портативну операційну систему (ОС) Tails. Ця ОС з відкритим вихідним кодом, розроблена за фінансової підтримки Tor, може бути безкоштовно встановлена на звичайний USB-накопичувач. Tails повністю захищає ваш жорсткий диск, тому його можна підключати і відключати при необхідності. Коли він підключений, всі ваші інтернет-з’єднання перенаправляються через мережу Tor, а ОЗУ комп’ютера стирається після кожного вимикання, не залишаючи слідів. Коли він не підключений, ви можете використовувати звичайну операційну систему, наприклад Windows або MacOS.