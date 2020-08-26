Про це він заявив під час брифінгу перед зустріччю з міністрами оборони ЄС, передає пресслужба Альянсу.
Столтенберг наголосив, що НАТО “уважно стежить” за кризою в Білорусі, оскільки вона розвивається біля кордонів Альянсу.
Однак він запевнив, що НАТО не нарощує військові потужності поблизу країни, а влада Білорусі використовує заяви про загрози з боку Альянсу, аби обґрунтувати силові розгони протестувальників.
“Ми пильні, готові захищати і захищаємо всіх союзників. Але в регіоні немає нарощування військової потужності НАТО. Так що будь-яка спроба режиму, побудованого в Білорусі, використовувати НАТО як привід для розправи над демонстрантами в їх власній країні абсолютно неправильна, абсолютно невиправдана”, — вважає він.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що до загострення ситуації в його країні причетні Сполучені Штати Америки.
15 серпня державний канал “Білорусь 1” показав телесюжет про показання опозиційного активіста Юрія Воскресенського. На кадрах, зокрема, були фрагменти обшуків і речі, серед яких гаманець з символікою Служби безпеки України, в якому була вкладена картка з зображенням Степана Бандери, а також прапори НАТО та герб РФ.
- В Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.
- Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- Протести спалахнули 9 серпня, у день проведення виборів. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- У суботу, 15 серпня, в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
- 18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.
- 19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.