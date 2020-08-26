Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг звинуватив владу Білорусі у використанні маніпуляцій щодо загроз з боку Альянсу як привід для розгону демонстрантів.

Про це він заявив під час брифінгу перед зустріччю з міністрами оборони ЄС, передає пресслужба Альянсу.

Столтенберг наголосив, що НАТО “уважно стежить” за кризою в Білорусі, оскільки вона розвивається біля кордонів Альянсу.

Однак він запевнив, що НАТО не нарощує військові потужності поблизу країни, а влада Білорусі використовує заяви про загрози з боку Альянсу, аби обґрунтувати силові розгони протестувальників.

“Ми пильні, готові захищати і захищаємо всіх союзників. Але в регіоні немає нарощування військової потужності НАТО. Так що будь-яка спроба режиму, побудованого в Білорусі, використовувати НАТО як привід для розправи над демонстрантами в їх власній країні абсолютно неправильна, абсолютно невиправдана”, — вважає він.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що до загострення ситуації в його країні причетні Сполучені Штати Америки.

15 серпня державний канал “Білорусь 1” показав телесюжет про показання опозиційного активіста Юрія Воскресенського. На кадрах, зокрема, були фрагменти обшуків і речі, серед яких гаманець з символікою Служби безпеки України, в якому була вкладена картка з зображенням Степана Бандери, а також прапори НАТО та герб РФ.