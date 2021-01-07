Мер Вашингтона (столичного округу Колумбія) Мюріел Баузер вирішила продовжити режим надзвичайної ситуації на 15 днів у зв'язку із заворушеннями в місті і штурмом Капітолію.

Про це вона повідомила в Twitter.

Режим НС у Вашингтоні був введений напередодні, 6 січня (зокрема, почала діяти комендантська година з 18:00 6 січня до 6:00 ранку четверга, 7 січня).

“Я видала наказ, який подовжує режим надзвичайної ситуації, оголошений раніше сьогодні, в цілому на 15 днів”, – повідомила Баузер.

Розпорядження діятиме до 15:00 21 січня. Відтак, режим НС завершиться вже після церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, яка призначена на 20 січня.

“Сьогоднішні протести перетворилися на насильницькі. Багато людей прибули в округ озброєними і з метою здійснити насильство та руйнування… Вони порушили безпеку Капітолію, і їх деструктивна та безладна поведінка може поширитися за межі Капітолію. Вони прагнули зірвати засідання в Конгресі щодо затвердження голосів колегії виборників. Президент Трамп продовжує розпалювати гнів і насильство, заявляючи, що президентські вибори були недійсними”, – йдеться в заяві мера, опублікованому на сайті адміністрації Вашингтона.

За словами Баузер, існують побоювання, що деякі люди, незгодні з підсумками президентських виборів, “продовжать свої насильницькі протести до інавгурації”.

“Сьогоднішні події і обґрунтовані побоювання щодо триваючої надзвичайної ситуації становлять загрозу суспільній безпеці і благополуччю жителів округу, що вимагає вжиття екстрених заходів захисту. Відповідно до цього розпорядження режим НС продовжується на 15 днів до наступного розпорядження мера”, – йдеться в заяві.

Розпорядженням передбачається за необхідності задіяння допомоги на федеральному рівні.

У рамках режиму НС дозволяється “видавати накази, що регулюють використання, продаж, виробництво та розподіл продуктів харчування, палива, одягу та інших товарів”, за необхідності проводити евакуацію людей, “скорочувати або змінювати години роботи і забороняти людям виходити на вулиці, якщо встановлено комендантську годину” та інше.

Що відбувається у Вашингтоні?

Як відомо, 6 січня о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20:00 за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.

Прихильники Дональда Трампа, які прорвалися до будівлі Капітолія, бродили залами, фотографувалися й викрадали речі “на пам’ять”.

Під час масових заворушень та захоплення будівлі Капітолія постраждали кілька правоохоронців. Щонайменше одна з протестувальниць отримала вогнепальне поранення.

У соцмережах з’ясували, що атаку на Капітолій очолив Джейк Анджелі, прихильник теорії змови QAnon.