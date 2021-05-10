Згідно з новим дослідженням, функція Apple Night Shift, яка, за словами розробників, "може допомогти краще виспатися", не відповідає заявленим можливостям.

Про це пише видання The Verge.

Функція Night Shift автоматично зміщує кольору дисплея до теплішого краю спектра, щоб знизити навантаження на очі.

Багато досліджень показали, що певні довжини світлових хвиль можуть впливати на вироблення мелатоніну в організмі. Вважалося, що якщо дивитися перед сном в екрани з блакитним світінням, то можуть виникнути проблеми з засипанням. Багато виробників дисплеїв і смартфонів додали фільтри, що роблять світіння більш теплим. Компанія Apple у 2016 році представила в iOS функцію Night Shift, яка змінює кольорову температуру екрану на більш теплі відтінки після заходу сонця.

Але, як показує недавнє дослідження, сон – це дуже складний процес, і одна функція телефону, швидше за все, не допоможе боротися з безсонними ночами.

Дослідження, опубліковане в Sleep Health, відстежував сон 167 молодих людей протягом одного тижня. Люди були розділені на три групи: одна використовувала свої телефони протягом години перед сном з активним з’єднанням Night Shift, друга – з вимкненим Night Shift, а третя – взагалі не користувалася телефонами перед сном.

“У всій вибірці не було відмінностей між трьома групами. Night Shift нічим не краще, ніж використання телефону без Night Shift або навіть без телефону”, – сказав Чад Дженсен, голова дослідження.

Варто зазначити, що це все лише одне невелике дослідження, яке необхідно буде відтворити в більшому масштабі з різними вибірками людей.

“Сон настільки індивідуальний, що немає нічого підходящого із порад для всіх”, – говорить Радж Дасгупта, фахівець з медицини сну з Університету Південної Каліфорнії. Деякі люди більш чутливі до світла і для них фільтрація синього світла корисна, але це не може буди єдиним рішенням, яке покращує сон, для всіх.