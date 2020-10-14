Про це глава держави заявив під час виступу на церемонії складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

“День захисника України – це день тих, хто упродовж століть боронив нашу землю, а у 2014 році захистив Україну від російської агресії і продовжує захищати сьогодні. Ця війна принесла нам колосальні втрати. Найболючіші з них – це людські життя, життя найкращих синів і доньок нашого народу, які загинули за нашу незалежність, за Україну… Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв, робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир. Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню, і незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною”, – сказав президент.

За його словами, настання в Україні миру не означає, що влада перестане дбати про військо.

“Навпаки, сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Ми збільшуємо витрати на сектор безпеки та оборони України, активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами. Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, а сучасний флот, авіацію, системи ПВО. Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру та вільного розвитку нашої незламної України”, – сказав глава держави.