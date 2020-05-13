Відео опублікувало одеське видання “Думська”.
“Можете зупинити запис? Я забороняю вам знімати мене. Видаліть, будь ласка, цей запис. Ви ставите провокаційні питання. Зупиніть, будь ласка, запис. Я зараз викличу Національну гвардію”, – сказав Куций.
Журналістка спробувала з’ясувати, що не так і пояснила, що у неї є редакційне завдання.
У відповідь на це губернатор викликав Національну гвардію. “Я не розумію, навіщо ви ставите провокаційні питання?” – сказав він.
Коли прийшли нацгвардійці, губернатор заявив, що журналісти його неправомірно знімають.
“Ви знаєте, де ви знаходитесь? Це режимний об’єкт. Кабінет – це режимний об’єкт. Я не даю згоду на зйомку в режимному кабінеті”, – сказав губернатор і при цьому намагався перешкоджати відеозйомці.
Журналістка попросила Максима Куцого не займатися провокацією.
Видання зазначає, що інтерв’ю у губернатора брали журналісті “1+1”.
- Раніше повідомлялося, що заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Віталія Свічинського звільнили через затримку виплат надбавок медичним працівникам.