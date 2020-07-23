Режисер фільму "Земляни" Шон Монсон прокоментував захоплення автобуса в Луцьку. Він сказав, що не підтримує будь-який прояв насильства і тероризму.

Такий коментар він дав “4 каналу”.

“” Земляни “не схвалюють і не виправдовують проявів терору, адже наш меседж – це співчуття до всіх живих істот. Зміст цього фільму – це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка не тільки шкідлива для здоров’я, але і є першопричиною кліматичних змін. І все ж ми не використовуємо терор, щоб звернути увагу людей на терор “, – сказав режисер.

Він висловив співчуття всім заручникам луцького терориста.

“Ми вдячні представникам влади, які не допустили втрати життів. Сподіваюся, ми зможемо рухатися далі без насильства”, – додав Монсон.

“Земляни” – документальний фільм американського режисера і активіста Шона Монсона, присвячений проблемі експлуатації тварин.

У ньому розповідається про різні прояви домінування людини над тваринами: їх використанні в якості вихованців, їжі, для виготовлення одягу і косметики, розваги та наукових експериментів. Фільм активно пропагує веганство.