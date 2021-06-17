Верховна Рада України підтримали сьогодні в першому читанні законопроєкт "Про особливості надання електронних публічних послуг".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ №5495 проголосували 263 народні обранці.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі законодавством України “не врегулювано питання щодо надання публічних послуг у електронній формі, що призводить до виникнення перешкод в їх отриманні громадянами України та відповідно порушення їх прав і свобод”.

Проєкт закону №5495 повинен це врегулювати.

Як пояснили в Міністерстві цифрової трансформації України, йдеться про запровадження “режиму рaperless” (тобто режиму “без паперів”) – отримання всіх послуг онлайн.

“Основна мета paperless — держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки та посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах. Згодом більше не доведеться ходити по довідки, стояти в чергах та робити ксерокопії. Інформацію, яка потрібна державі про вас, можна буде згенерувати на порталі чи в застосунку “Дія”, – пояснили в міністерстві.

Підтриманий сьогодні законопроєкт №5495 дозволить оцифровувати всі державні послуги.

Ним пропонується внести зміни до закону України “Про адміністративні послуги”, необхідні для врегулювання питань, пов’язаних з наданням публічних послуг в електронній формі.

Законопроєкт забезпечить:

• можливість надавати всі державні послуги онлайн;

• ліквідацію довідок та інших подібних документів, для оформлення яких зараз громадянам і бізнесу доводиться витрачати час;

• органи влади не зможуть вимагати паперові документи в громадян (якщо закон для отримання публічної послуги вимагає подання документів та/або інформації, що міститься в національних електронних інформаційних ресурсах).

У Мінцифри нагадали, що з 23 серпня цього року починає діяти закон, за яким електронні паспорти прирівнюються до паперових, і паспорт в “Дії” прийматимуть скрізь.

Наразі Мінцифри працює над впровадженням цілого пакета послуг, які також функціонуватимуть у “Дії”: подання заяви на шлюб; запис у чергу до дитячого садочка; довідка про місце навчання; призначення пенсії чи субсидії; декларація з сімейним лікарем; е-лікарняний тощо.

До 2024 року Мінцифри планує оцифрувати 100% послуг.