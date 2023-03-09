Режисер Голубков, ймовірно, зняв кліп для росіянки Клави Коки – у Мінкульті запевняють, що дозвіл на виїзд видали для «фільму про війну»

Попри повномасштабну агресію, український режисер Тарас Голубков, ймовірно, продовжив працювати з російськими артистами. У Міністерстві культури запевняють, що видали дозвіл на виїзд кліпмейкера задля зйомок фільму про війну. Натомість, Голубков міг виїхати, аби зняти кліп для російської співачки Клави Коки, що виступала в тимчасово анексованому Криму і в так званій "ДНР".

Про це повідомляє kp.ua.

У виданні зауважили, що прем’єра кліпу артистки на пісню “Замуж” відбулася 8 березня. Режисером ролика вказаний Макс Ірман в описі під відео на YouTube. Водночас актор Сергій Главчев, котрий брав участь у зйомці, у своєму пості у Facebook спочатку позначив як творця відео саме Голубкова. Згодом Главчев виправив публікацію, видаливши згадку про українського режисера.

Окрім цього, ЗМІ посилаються на запис сюжету російського музичного каналу, в якому у кадр нібито потрапив Голубков разом з іншими учасниками знімальної групи.

Український режисер зміг виїхати за межі України після 24 лютого 2022 року відповідно до дозволу від Мінкульту. Представники Міністерства підтвердили в коментарі виданню, що Голубкову дозволили тимчасовий виїзд з 14 по 30 листопада 2022 року з метою зйомок документального фільму про війну РФ проти України – The War Diary.

“Було створено проєкт The War Diary. Основне інформаційне завдання — показати європейській аудиторії цілісну картину, а через документальну форму максимально донести проблематику до глядача. Центром кожного оповідання є справжні люди, які опинилися у складних обставинах війни. Цінність даного проєкту – це своєрідний “прямий ефір”, фіксація абсолютно реальних подій”, – зазначив Голубков у своїй заяві для Міністерства.

У відомстві запевнили, що режисер надав усі документи, які підтверджують мету поїздки.