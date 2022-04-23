Американський кінорежисер Даг Лайман знімає в Україні документальну стрічку про "жахіття війни", розпочатої РФ проти України.

Про це повідомляє Deadline.

За словами режисера, він не може повірити, що подібне відбувається у 2022 році, проте спеціалізується на стрічках про “звичайних людей у надзвичайних обставинах”, а в Україні є “40 мільйонів подібних історій”. Серед них Лайман виділив досвід спілкування зі свекрухою українського бійця, яка робить коктейлі Молотова.

“Як Росія може домінувати в країні, де бабусі тримають в сараї по два ящики з коктейлями Молотова?” – поділився враженнями Даг Лайман.

Зауважимо, що Лайман є автором багатьох популярних кінострічок, серед яких “Свінгери”, “Ідентифікація Борна”, “Містер і місіс Сміт, “Телепорт”, “Гра без правил” та “На межі майбутнього”.