Про це повідомляє Deadline.
За словами режисера, він не може повірити, що подібне відбувається у 2022 році, проте спеціалізується на стрічках про “звичайних людей у надзвичайних обставинах”, а в Україні є “40 мільйонів подібних історій”. Серед них Лайман виділив досвід спілкування зі свекрухою українського бійця, яка робить коктейлі Молотова.
“Як Росія може домінувати в країні, де бабусі тримають в сараї по два ящики з коктейлями Молотова?” – поділився враженнями Даг Лайман.
Зауважимо, що Лайман є автором багатьох популярних кінострічок, серед яких “Свінгери”, “Ідентифікація Борна”, “Містер і місіс Сміт, “Телепорт”, “Гра без правил” та “На межі майбутнього”.
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