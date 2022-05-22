21 травня режисер білоруського походження Сергій Лозниця під час нагородження на кінофестивалі у Каннах виступив проти бойкоту російської культури.

Про це повідомляє “радіо Свобода”.

Отримуючи нагороду за внесок у кінематограф, Лозниця заявив, що Каннський фестиваль опинився на “лінії культурного фронту”. Режисер назвав вимогу бойкотувати російськомовну культуру архаїчною та деструктивною, а її саму “і досягненням, і багатством України”.

“Замість того, аби поставити російську мову, рідну мову для 30 відсотків громадян країні, на службу Україні, говорячи нею правду про страшну війну, культурні активісти знемагають від безглуздої, сізіфової праці – знищити те, що “незнищене”, – заявив він.

Водночас російська влада намагається примусово русифікувати освіту на тимчасово окупованих територіях України. Так, раніше у бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей вилучали українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи “воєнної поліції”.

Тоді як, за даними опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, понад 76% вважає українську мову рідною.

Низка коментаторів в українському сегменті соціальних мереж заперечила Лозниці. Зокрема, “бойкот російської культури” підтримала представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

“Треба банити все російське, не лише у нас, але й у світі”, – заявила вона.

Оглядачка каналу “Еспресо” Лєна Чиченіна висловила думку, що режисер маніпулює, називаючи російське мистецтво “російськомовним”.