Голівудський режисер Кері Фукунага приїхав до України як волонтер разом з організацією World Central Kitchen. В селі Дергачі під Харковом Фукунага врятував з-під завалів собаку.

Про це повідомив засновник організації WCK Хосе Андрес у Twitter.

Режисер кінокартини про Джеймса Бонда “Не час помирати” Кері Фукунага з благодійною організацією привіз продукти до Харківської області. Поки волонтери займались роздачею їжі, режисер врятував тваринку з-під завалів будинку у Дергачах.

“Мій найкращий новий друг Кері Фукунага – дивовижна людина, яка допомагає нам тижнями, знайшов і врятував найкращого друга під завалами в Харківській області!” – зазначив Андрес.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl — José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

Довідка. Кері Фукунага – американський кінорежисер, сценарист та кінооператор. Найбільш відомий як режисер і сценарист фільму 2009 року “Без імені”, фільму 2011 року “Джейн Ейр” і як режисер і виконавчий продюсер серіалу 2014 року каналу HBO “Справжній детектив” та “Не час помирати” – 25-го фільму про Джеймс.