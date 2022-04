Про це повідомив засновник організації WCK Хосе Андрес у Twitter.

Режисер кінокартини про Джеймса Бонда “Не час помирати” Кері Фукунага з благодійною організацією привіз продукти до Харківської області. Поки волонтери займались роздачею їжі, режисер врятував тваринку з-під завалів будинку у Дергачах.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl

— José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022