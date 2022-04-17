Про це повідомив засновник організації WCK Хосе Андрес у Twitter.
Режисер кінокартини про Джеймса Бонда “Не час помирати” Кері Фукунага з благодійною організацією привіз продукти до Харківської області. Поки волонтери займались роздачею їжі, режисер врятував тваринку з-під завалів будинку у Дергачах.
“Мій найкращий новий друг Кері Фукунага – дивовижна людина, яка допомагає нам тижнями, знайшов і врятував найкращого друга під завалами в Харківській області!” – зазначив Андрес.
My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl
— José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022
Довідка. Кері Фукунага – американський кінорежисер, сценарист та кінооператор. Найбільш відомий як режисер і сценарист фільму 2009 року “Без імені”, фільму 2011 року “Джейн Ейр” і як режисер і виконавчий продюсер серіалу 2014 року каналу HBO “Справжній детектив” та “Не час помирати” – 25-го фільму про Джеймс.
- Нагадаємо, подружжя голлівудських акторів Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали понад $30 мільйонів для українських біженців, котрі вимушені були полишити країну на тлі російського вторгнення.
- Легендарний футболіст Девід Бекхем надав на день у користування свою власну сторінку в соцмережі Instagram харківській лікарці, аби показати роботу пологового будинку в умовах воєнного стану.
- Девід Бекхем опублікував серію фото, на яких зображено наслідки російської агресії в Україні. У публікації спортсмен закликав допомогти українцям, насамперед дітям.