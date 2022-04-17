Про це повідомив засновник організації WCK Хосе Андрес у Twitter.

Режисер кінокартини про Джеймса Бонда “Не час помирати” Кері Фукунага з благодійною організацією привіз продукти до Харківської області. Поки волонтери займались роздачею їжі, режисер врятував тваринку з-під завалів будинку у Дергачах.

“Мій найкращий новий друг Кері Фукунага – дивовижна людина, яка допомагає нам тижнями, знайшов і врятував найкращого друга під завалами в Харківській області!” – зазначив Андрес.

Довідка. Кері Фукунага – американський кінорежисер, сценарист та кінооператор. Найбільш відомий як режисер і сценарист фільму 2009 року “Без імені”, фільму 2011 року “Джейн Ейр” і як режисер і виконавчий продюсер серіалу 2014 року каналу HBO “Справжній детектив” та “Не час помирати” – 25-го фільму про Джеймс.