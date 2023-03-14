Про це повідомила режисерка Ірина Цілик у Facebook.
За її словами, він з оператором уже знаходяться в Україні й намагаються зібрати українську команду та провести знімання в зруйнованому домі.
“[…] інформація про те, що режисер — росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників”, — відзначила Цілик.
Фільмування заплановане на 16-18 березня.
Молочніков звернувся до українського художника-постановника Івана Левченка з пропозицією про співпрацю. Той отримавши сценарій, зробив аудіозапис їхньої розмови.
Росіянин заявив, що нібито має підтримку з боку Офісу президента та отримав дозвіл на знімання для себе та оператора. Крім, того Молочніков стверджує, що має американський паспорт.
У коментарях до допису Цілик у Facebook кінопродюсер Ігор Савиченко сказав, що Молочніков, найімовірніше, звʼязався з представницею ОП, яка займається іноземними зніманнями, отримав вказівки щодо процедури отримання дозволу, та “просто поїхав”, розповідаючи всім, що розв’язував усі питання.
Оператор фільму, як зазначив російський режисер, американець Антуан Вівас, який має подвійне прізвище Вівас-Денісов. Про це розповів Іван Левченко у коментарі “Суспільне Культура”.
У оголошеннях на кастинг фільму Молочнікова та його оператора називали “командою Колумбійського університету” чи “американською командою”.
“В той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проєкт і хто його автор”, — сказала Цілик.
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